El Pais узнала о подготовке НАТО к морской миссии в Северной Атлантике
Группа из 12 стран НАТО готовит новую морскую миссию для укрепления безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в альянсе.
Инициатива возникла после нескольких месяцев давления со стороны администрации США, которая требовала, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность внутри НАТО. В миссии должны поучаствовать страны Северной Европы, а также Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция, уточняет газета.
Детали операции пока согласовываются. Новая миссия станет частью комплекса инициатив, с помощью которых европейские союзники и Канада хотят занять пространство, ранее контролируемое США. Этот курс, по информации El Pais, будет отражен в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, которую подпишут главы стран-членов альянса.
В мае семь государств-членов НАТО опубликовали совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере. В российском МИДе считают, что наличие западного контингента в Арктике создает угрозы безопасности в регионе и может привести к военному конфликту.
Инициатива НАТО по созданию новой морской миссии в Северной Атлантике и Арктике, в том числе миссии «Арктический страж» (Arctic Sentry), направленной на обеспечение безопасности Гренландии, является частью более широкой тенденции. Эта тенденция связана с растущей обеспокоенностью альянса усиливающимся конкурентным потенциалом и милитаризацией Арктики, в которой НАТО видит пространство для геополитического противостояния.
Эта миссия также является ответом на продолжающееся наращивание военного присутствия США и стран НАТО как в Арктике, так и в Северной Атлантике. Ранее уже были отмечены участившиеся разведывательные полеты самолетов НАТО у арктических границ России и увеличение активности кораблей в Баренцевом море. Помимо этого, Североатлантический альянс рассматривает морское дно как новую среду для боевых действий, которая приравнивается к суше, воздуху, морю, космосу и киберпространству.
Решение о новом военном планировании соответствует стратегии США, которые требуют от стран Европы большей ответственности за собственную оборону в рамках НАТО. В то же время, Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Арктическом регионе, заявляя, что Альянс превращает Арктику в арену противостояния и что будет предпринят соразмерный ответ на эти действия.