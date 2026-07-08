El Pais узнала о подготовке НАТО к морской миссии в Северной Атлантике

Группа из 12 стран НАТО готовит новую морскую миссию для укрепления безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на источники в альянсе.

Инициатива возникла после нескольких месяцев давления со стороны администрации США, которая требовала, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность внутри НАТО. В миссии должны поучаствовать страны Северной Европы, а также Великобритания, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция, уточняет газета.

Детали операции пока согласовываются. Новая миссия станет частью комплекса инициатив, с помощью которых европейские союзники и Канада хотят занять пространство, ранее контролируемое США. Этот курс, по информации El Pais, будет отражен в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре, которую подпишут главы стран-членов альянса.

В мае семь государств-членов НАТО опубликовали совместное заявление о наращивании военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере. В российском МИДе считают, что наличие западного контингента в Арктике создает угрозы безопасности в регионе и может привести к военному конфликту.