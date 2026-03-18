МИД РФ обвинил Запад в создании в Арктике предпосылок для военного конфликта

Москва исходит из того, что Запад в Арктике создает угрозы для безопасности, которые могут привести к вооруженному противостоянию двух сторон. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Говоря о политике Запада на Крайнем Севере: они просто формируют угрозы для безопасности нашей страны, повышают риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые при негативном сценарии могут привести к началу вооруженного противостояния»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Россия как крупнейшая арктическая держава не заинтересована в таком развитии событий, подчеркнула госпожа Захарова.

МИД РФ настаивает, что присутствие НАТО в Арктике дестабилизирует обстановку в регионе. Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов также говорил, что военные приготовления Дании, Норвегии и Швеции создают угрозу нацбезопасности России.

Анастасия Домбицкая