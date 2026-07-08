Ростовская область заняла пятое место по количеству стобалльников ЕГЭ
В 2026 году Ростовская область вошла в топ-5 регионов по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи экзамена. Соответствующий рейтинг составил ТАСС.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По итогам основного периода сдачи экзаменов, на Дону 216 работ были оценены на максимальный балл. В регионе наблюдается рост стобалльных результатов.
Согласно исследованию информагентства, на первом месте по количеству стобалльников находится Санкт-Петербург, где 914 выпускников получили 100 баллов хотя бы по одному экзамену.
«Вторым регионом по числу получивших на ЕГЭ 100 баллов стала Московская область — такой результат показали 836 школьников. Более 350 выпускников и 400 стобалльных результатов отмечается в Татарстане и Краснодарском крае. Так, в Татарстане 459 стобалльных работ, а на Кубани — 416, что стало лучшим результатом за последние 12 лет»,— говорится в сообщении.
По данным Правительства Ростовской области, в регионе четыре выпускника получили 400 баллов по четырем предметам.