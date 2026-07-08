Ростовская область заняла пятое место по количеству стобалльников ЕГЭ

В 2026 году Ростовская область вошла в топ-5 регионов по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода сдачи экзамена. Соответствующий рейтинг составил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам основного периода сдачи экзаменов, на Дону 216 работ были оценены на максимальный балл. В регионе наблюдается рост стобалльных результатов.

Согласно исследованию информагентства, на первом месте по количеству стобалльников находится Санкт-Петербург, где 914 выпускников получили 100 баллов хотя бы по одному экзамену.

«Вторым регионом по числу получивших на ЕГЭ 100 баллов стала Московская область — такой результат показали 836 школьников. Более 350 выпускников и 400 стобалльных результатов отмечается в Татарстане и Краснодарском крае. Так, в Татарстане 459 стобалльных работ, а на Кубани — 416, что стало лучшим результатом за последние 12 лет»,— говорится в сообщении.

По данным Правительства Ростовской области, в регионе четыре выпускника получили 400 баллов по четырем предметам.

Наталья Шинкарева