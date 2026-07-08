Эстония подписала соглашение о закупке у Украины БПЛА и военных технологий

Украинский президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом соглашение об оборонном сотрудничестве в области беспилотных систем. Церемония состоялась на полях оборонного форума в рамках саммита НАТО в Анкаре, сообщает Euronews .

Европейские союзники стремятся активнее использовать боевой опыт Киева, указывает Euronews. Новое соглашение должно углубить сотрудничество между оборонными отраслями двух стран. В частности, Эстония сможет закупать разработанные на Украине дроны и иные военные технологии.

«Для Эстонии важно получать как можно больше боевых возможностей с каждого евро, и по возможности мы отдаем предпочтение локальному производству», — подчеркнул господин Михал.

В апреле Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности по программе «Build with Ukraine» («Строим вместе с Украиной»). Стороны договорились о совместном производстве ударных БПЛА, дронов-перехватчиков, а также о разработке систем радиоэлектронной борьбы.