Эстония подписала соглашение о закупке у Украины БПЛА и военных технологий
Украинский президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом соглашение об оборонном сотрудничестве в области беспилотных систем. Церемония состоялась на полях оборонного форума в рамках саммита НАТО в Анкаре, сообщает Euronews .
Европейские союзники стремятся активнее использовать боевой опыт Киева, указывает Euronews. Новое соглашение должно углубить сотрудничество между оборонными отраслями двух стран. В частности, Эстония сможет закупать разработанные на Украине дроны и иные военные технологии.
«Для Эстонии важно получать как можно больше боевых возможностей с каждого евро, и по возможности мы отдаем предпочтение локальному производству», — подчеркнул господин Михал.
В апреле Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности по программе «Build with Ukraine» («Строим вместе с Украиной»). Стороны договорились о совместном производстве ударных БПЛА, дронов-перехватчиков, а также о разработке систем радиоэлектронной борьбы.
В апреле, за несколько месяцев до подписания текущего соглашения, Эстония и Украина уже договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности в рамках программы «Build with Ukraine». Эта инициатива предусматривала совместное производство ударных БПЛА, дронов-перехватчиков и разработку систем радиоэлектронной борьбы, подчеркивая синергию эстонских разработок с боевым опытом украинской армии для ускорения создания инновационных военных решений. Эстония активно закупает вооружение, являясь одной из стран — лидеров по темпам роста военных расходов.
Помимо Эстонии, к инициативе Drone Edge, направленной на инвестиции в производство беспилотников и средств противодействия, присоединились ещё 19 стран НАТО. В январе 2024 года была создана коалиция дронов для Украины, в которую вошли Великобритания, Германия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Эстония, а позже и Канада, что свидетельствует о широком международном сотрудничестве в этой области.
Украина, в свою очередь, развивает собственное производство БПЛА, которые, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, отличаются высоким качеством. Производство беспилотников на Украине значительно выросло с начала боевых действий, а в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании отдельного рода войск – Сил беспилотных систем. Также Украина ведет переговоры с США о передаче технологий создания беспилотников, опробованных в боевых условиях, в обмен на роялти или другие компенсации. Наработки в производстве массовых и дешевых аппаратов, по мнению американской стороны, являются ценным опытом Украины, тогда как американские компании больше специализируются на сложных системах.