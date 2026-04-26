Эстония и Украина займутся совместным выпуском дронов-перехватчиков и систем РЭБ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подписали соглашение о намерениях сотрудничать в сфере оборонной промышленности, передает сайт эстонского национального телерадиовещания (ERR). Страны собираются создать совместные производства по программе «Build with Ukraine» («Строим вместе с Украиной»).

Государства намерены заниматься совместным производством ударных БПЛА и дронов-перехватчиков, а также разрабатывать системы радиоэлектронной борьбы. Некоторые эстонские оборонные предприятия уже заявили, что готовы работать с Украиной.

Идея сотрудничества заключается в синергии эстонских разработок и боевого опыта армии Украины, передает ERR. Это ускорит разработку и выпуск военных инновационных решений, уверены власти стран.