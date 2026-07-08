На территории Тюменской области введен режим беспилотной опасности

В Тюменской области в качестве превентивной меры ввели режим опасности атаки БПЛА, сообщил в Max губернатор Александр Моор. «Если увидели беспилотный летательный аппарат, немедленно уходите»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава региона напомнил о запрете снимать дроны, их обломки и работу ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Напомним, 6 июня в Тюменской области также объявлялся режим беспилотной опасности — он действовал девять часов. Закрывался аэропорт Рощино в Тюмени. Аналогичный режим в этот день вводился в остальных регионах Уральского федерального округа (УрФО).

Ирина Пичурина