В Тюменской области и Югре отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре), сообщили главы регионов в своих соцсетях. В обоих регионах особый режим продлился почти 9 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тобольска, сообщила Росавиация.

Режим беспилотной опасности сегодня вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). Ранее его сняли в Свердловской и Челябинской областях.

В Омской области сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Полина Бабинцева