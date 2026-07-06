Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области и Югре отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре), сообщили главы регионов в своих соцсетях. В обоих регионах особый режим продлился почти 9 часов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Тобольска, сообщила Росавиация.

Режим беспилотной опасности сегодня вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). Ранее его сняли в Свердловской и Челябинской областях.

В Омской области сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд