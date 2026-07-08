В Нижнекамске повреждены несколько предприятий при атаке БПЛА
При ударе беспилотников ВСУ по Нижнекамску в Татарстане повреждения получили несколько предприятий. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в Telegram-канале.
О каких именно заводах идет речь, господин Беляев не уточнил. По его словам, «тяжелых последствий» удалось избежать. На месте ЧП работают экстренные и специальные службы. Мэр заверил, что держит ситуацию на личном контроле.
При атаке в Нижнекамске есть пострадавшие, добавил Радмир Беляев. У всех — травмы легкой степени тяжести. Им оперативно оказали медицинскую помощь. Мэр призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Под удар БПЛА сегодня ночью также попал Тукаевский район Татарстана. Ранены два человека. Общее число сбитых над республикой дронов не приводится. Всего над Россией с вечера 7 июля уничтожены 415 беспилотников.
Атаки беспилотников на промышленные предприятия и объекты инфраструктуры — повторяющиеся инциденты. Например, в Саратовской области промышленное предприятие получило повреждения при атаке беспилотников в августе 2025 года, а в Пензенской области в июле 2025 года БПЛА ударили по одному из промышленных предприятий. В Воронежской области в январе 2025 года падение беспилотников повредило два предприятия, на территории еще одного произошел пожар, при этом пострадавших не было.
В других случаях атаки также приводили к повреждениям предприятий и объектам инфраструктуры, но могли обходиться без пострадавших. Например, в Новороссийске в мае 2024 года несколько гражданских предприятий получили незначительные повреждения от украинских беспилотников без жертв. В Ростовской области в январе 2026 года при атаке на Таганрог были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура, но пострадавших не было. В Калуге в апреле 2026 года обломки БПЛА повредили кровлю трёх многоквартирных домов, также без пострадавших. Однако есть и инциденты с человеческими жертвами и ранениями: в июле 2025 года в Ижевске после атаки БПЛА на предприятие погибли три человека, еще 35 были госпитализированы, а в мае 2026 года в Рязани при атаке погибли трое, 12 пострадали, включая детей. Случаи атак также фиксировались в Белгородской области, где в июне 2025 года шестеро мирных жителей пострадали при атаке FPV-дроном на предприятие в Шебекино.
Ранее, в апреле 2024 года, Татарстан уже подвергался атакам беспилотников. Тогда один врезался в здание общежития «Алабуга Политех», в результате чего пострадали 14 человек. Также дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске. В тот раз один дрон «не долетел и упал», а второй врезался в ограждение.