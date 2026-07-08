Два человека пострадали при ударе БПЛА в Татарстане

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на российские регионы являются уже не разовыми инцидентами, а регулярным явлением. Так, в ночь на 10 сентября 2024 года, по данным Минобороны РФ, над девятью регионами РФ было сбито 144 БПЛА, в число которых входили Московская, Брянская, Курская, Тульская, Белгородская, Калужская, Воронежская, Липецкая и Орловская области. В этом случае фиксировались повреждения многоэтажных домов и пострадавшие (один человек погиб, восемь получили ранения) в Подмосковье. Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорт Казани временно приостанавливали работу.

Подобные атаки приводят к различным последствиям: от повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей до ранений и гибели людей. Например, в Туапсе в результате атаки беспилотников пострадали нефтеперерабатывающий завод, портовый причал, четыре жилых дома, двое человек получили ранения. В Ростове-на-Дону после одной из атак БПЛА были ранены 13 человек, в том числе двое детей, а 10 многоэтажных домов получили повреждения. Также регистрировались случаи пострадавших среди водителей скорой помощи или автомобилей, как это было в Белгородской и Брянской областях. Иногда люди получают минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, как двое курян, пострадавших от удара дрона по трактору.

В связи с участившимися атаками, Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов Центрального федерального округа контролировать соблюдение прав пострадавших и оказание им необходимой помощи, включая мониторинг ситуации с восстановлением жилья и оценкой ущерба. Открываются горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан, у пострадавших принимают заявление на компенсацию. В мае 2026 года в Москве и Московской области введен запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА, за нарушение которого предусмотрены штрафы.