За ночь над Россией сбили 415 беспилотников

В период с 20:00 мск 7 июля до 8:00 8 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 415 беспилотников самолетного типа над 18 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Саратовской области при атаке БПЛА погиб один мирный житель, также получила повреждения гражданская инфраструктура. В Ростовской области в Таганрогском заливе повреждены два танкера, пострадали два человека. В Тульской области сбит один дрон, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.