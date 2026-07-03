Закон о криптовалюте вступит в силу 1 сентября вместо июля

Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» заработает 1 сентября 2026 года, а не с 1 июля, как планировалось изначально. Причина — большой объем поправок и затянувшиеся согласования с ведомствами, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ходом разработки документа.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вступление в силу законопроекта откладывается на начало осени «из-за затянувшихся согласований с ведомствами». По его словам, второе и третье чтения ориентировочно намечены на 21 июля. Одобрение Советом Федерации и подписание законопроекта президентом займет еще около двух недель.

По словам члена экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаила Успенского, дискуссии вызвали обсуждение возможности вывода криптовалюты из российского цифрового депозитария на децентрализованные Web3-кошельки. Изначально российский контур предполагал только кастодиальное хранение криптовалюты, при котором приватные ключи от кошельков хранятся у цифрового депозитария, а доступ инвестора к ним ограничен. Теперь предполагается, что «инвесторы смогут выводить на некастодиальные кошельки активы объемом до 100 тыс. руб.», поясняет господин Успенский.

Одним из ключевых вопросов для законодателей стало «детально проработать регулирование трансграничных расчетов», при этом необходимо было и пресечь возможное использование цифровой валюты в преступных операциях, отмечает Анатолий Аксаков. «Отдельной критически важной задачей стала и защита средств граждан как от рисков потерять активы на сверхволатильном рынке, так и от действий мошенников»,— указал он.

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