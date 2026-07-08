Режим опасности БПЛА введен в Свердловской области
В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, написал в социальных сетях глава региона Денис Паслер. «Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность»,— сказал он.
Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ
На территории Среднего Урала возможны ограничения связи и мобильного интернета. Поднимать и перемещать обломки запрещено, как и снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или дронов. О подозрительных объектах нужно сообщить по номеру 112.
Ранее режим опасности атаки БПЛА в регионе вводили утром 6 июля , а сняли только после 16:00. Позднее аналогичный режим был объявлен в остальных регионах Уральского федерального округа (УрФО). Закрывался аэропорт Екатеринбурга