Линию продлят на север

Администрация Екатеринбурга объявила о поиске подрядчика, который выполнит подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проектирования и строительства (реконструкции) метрополитена в уральской столице. За работы готовы заплатить 200,9 млн руб., следует из данных на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В описании объекта закупки говорится, что подрядчик должен будет представить не менее трех вариантов трассировки линий метрополитена. «Предусмотреть продление первой линии метрополитена в северном направлении от ст. "Проспект Космонавтов" до ст. "Северная". Проработать вариативность прохождения участков трасс линий метрополитена и размещения станционных комплексов, включая инженерный корпус и депо для отстоя и ремонта подвижного состава»,— указано в документе по объекту закупки.

В ТЭО должны быть включены обоснование этапности строительства и необходимости строительства пересадочной станции с первой линии метро на вновь строящуюся. Подрядчик должен будет просчитать точную стоимость строительства метрополитена, предоставить сведения о прогнозных пассажиропотоках и центрах тяготения пассажирских потоков с учетом сложившейся градостроительной ситуации в районах расположения планируемых вестибюлей станций метро, а также предоставить информацию по необходимому отводу земельных участков и сносу капитальных объектов под проектируемый линейный объект, в том числе сделать экспресс-оценку компенсационной стоимости за сносимые строения и изымаемые участки (при необходимости).

После разработки ТЭО необходимо будет получить консультацию в Главгосэкспертизе и после этого до 30 марта 2027 года планируют провести приемку работ по результатам исполнения муниципального контракта.

Заказчиком выступает городское управление капитального строительства. Средства выделят из бюджетов Свердловской области и Екатеринбурга. Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 1 июля.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявлял, что из регионального бюджета на подготовку технико-экономического обоснования проектирования и строительства метрополитена будет выделено 150 млн руб. Стоимость строительства второй линии метро в Екатеринбург оценивалась в 35-40 млрд руб.

Мария Игнатова