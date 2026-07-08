Китай и Япония начали срывать работу научных судов друг друга
Китай и Япония обменялись взаимными претензиями из-за преследования научно-исследовательских судов в Восточно-Китайском море. В МИД КНР потребовали от Токио прекратить мешать китайским ученым в районе архипелага Дяоюйдао. Представитель ведомства Мао Нин прямо заявила, что острова — «исконно китайские», поэтому их суда ходят там абсолютно легально, передает «Синьхуа».
Происшествие, о котором идет речь, случилось еще 3 июля, отмечает Global Times. Китайское океанографическое судно находилось рядом с островом Куме и опустило в воду трос. С судном связался экипаж японского патрульного корабля и потребовал прекратить работы.
За день до этого происшествия в создании таких же помех Токио обвинял Пекин, сообщала The Mainichi. Японская береговая охрана заявила, что китайские военные корабли заставили японские исследовательские суда «Такуйо» и «Койо» покинуть воды, которые Япония считает своей исключительной экономической зоной. Генсек кабмина Японии Минору Кихара тогда назвал действия Китая «неприемлемыми» и тоже отправил дипломатический протест.
Дяоюйдао — группа островов в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Претензии по поводу принадлежности архипелага предъявляет Япония, где эта территория носит название Сенкаку (Сенто) и относится к префектуре Окинава. В водах архипелага периодически происходят столкновения с участием как гражданских, так и военных кораблей.
Территориальный спор вокруг островов Дяоюйдао (Сенкаку) продолжается между Китаем и Японией с 1970-х годов, причем обе стороны считают эти острова своей неотъемлемой территорией. Япония контролирует эти острова, которые находятся в Восточно-Китайском море, но Китай оспаривает их принадлежность. После Второй мировой войны острова были под контролем США, а в начале 1970-х годов вопрос об их статусе актуализировался в связи с обнаружением возможных залежей нефти в регионе.
Заходы китайских исследовательских и военных судов в территориальные воды Японии стали регулярными, особенно вблизи островов Сенкаку. Японские власти постоянно фиксируют подобные инциденты, выражая обеспокоенность по дипломатическим каналам. Эта активность со стороны Китая влияет на отношения между странами, которые в последнее время становятся всё более напряженными, при этом Япония призывает Китай к стабильному развитию двусторонних отношений.