Береговая охрана КНР отогнала японскую шхуну из вод архипелага Дяоюйдао

Китайские пограничные катера выдворили из акватории островов архипелага Дяоюйдао японское рыболовецкое судно, которое зашло в эти воды 16 марта, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление Береговой охраны КНР.

В заявлении указано, что шхуна вошла в территориальные воды Китая незаконно. Корабли береговой охраны сделали необходимые предупреждения. Служба призвала японскую сторону «немедленно прекратить все противоправные и провокационные действия в соответствующих водах».

Дяоюйдао — группа островов в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня. Претензии по поводу принадлежности архипелага предъявляет Япония, где эта территория носит название Сенкаку (Сенто) и относится к префектуре Окинава. В водах архипелага уже происходили аналогичные инциденты.

