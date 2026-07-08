Disney обвинила власти США в попытках вмешательства в редакционную политику

Медиакорпорация Disney назвала «попыткой занять кресло редактора» действия Федеральной комиссии по связи (FCC) США в отношении ток-шоу The View, которое выходит на канале ABC. Конфликт связан с начавшимся расследованием FCC по поводу возможного нарушения правила, требующего предоставлять равное эфирное время конкурирующим политическим кандидатам, сообщает Financial Times.

В заявлении Disney отмечается, что Первая поправка к Конституции США не позволяет правительству заниматься цензурой. В медиакорпорации считают, что FCC пытается принудительно заставить вещателя уступать эфирное время гостям, которых редакция никогда не собиралась приглашать. В документе также подчеркивается принципиальный момент — имеет ли право регулятор отменять редакционное решение о том, у кого брать интервью: «Это решение Конституция возлагает на телекомпании и их аудиторию, а не на государство».

FT уточняет, что требование о равном эфирном времени не распространяется на новостные передачи. При этом ток-шоу The View, выходящее с 1990-х годов, в виде исключения получило статус новостного еще несколько десятилетий назад. «С точки зрения закона в программе ничего не изменилось за два десятилетия, изменилась лишь политическая обстановка вокруг нее»,— комментируют в Disney.

Компания, владеющая телеканалом ABC, в ответ на расследование ранее призвала зрителей выразить свою поддержку, оставив комментарии на сайте FCC. Рекомендации последовало более 76 тыс. человек.

В свою очередь в FCC считают, что ABC следует сосредоточиться на выполнении своих обязательств в интересах общества, «а не вводить общественность в заблуждение относительно них».

Ранее президент США Дональд Трамп начал борьбу с американскими СМИ, подав иски против нескольких телесетей и газет. В прошлые годы руководство Disney вело себя осторожнее и не шло на открытый конфликт с администрацией президента: в 2024 году корпорация предпочла не доводить дело до суда и выплатила Трампу $15 млн для урегулирования его личного иска против ABC.

Влад Никифоров