Трамп подал иск на $15 млрд против газеты The New York Times

Президент США Дональд Трамп подал иск о клевете на $15 млрд против The New York Times (NYT). В посте в соцсети Truth Social господин Трамп назвал газету «одной из худших и самых деградировавших» в стране из-за ее поддержки Демократической партии.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«The "Times" десятилетиями лжет о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом. <...> New York Times слишком долго позволяли свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится немедленно! Иск подан в великий штат Флорида»,— написал господин Трамп.

Дональд Трамп подавал иски против других американских СМИ. В декабре 2024 года телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с президентом о клевете и согласился заплатить библиотеке господина Трампа $15 млн. В июле этого года Paramount Global, владеющая телеканалом CBS, согласилась выплатить $16 млн, чтобы урегулировать иск Дональда Трампа о вмешательстве телеканала в выборы. 19 июля американский президент подал в суд на The Wall Street Journal и ее владельцев из-за статьи о поздравительной открытке, якобы отправленной им скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну.