Песков дал Европе совет насчет отношений с Россией
Россия не представляет угрозы для европейских стран, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако если Брюссель продолжит игнорировать позицию и «озабоченности» Москвы, то у Евросоюза возникнут проблемы, подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Представитель Кремля напомнил, что Россия слишком велика, чтобы Европа могла о ней забыть. «Им (европейцам.— "Ъ") следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Мы открыты и готовы к этому»,— сказал господин Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
На прошлой неделе господин Песков заявил, что в Кремле видят стремление Евросоюза к наращиванию военного потенциала. По его словам, Брюссель демонстрирует все большее стремление к конфронтации с Москвой. Пресс-секретарь российского президента отметил, что подобная конфронтация «усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте».
Заявления Дмитрия Пескова о готовности России к диалогу с Европой и обеспокоенности из-за её конфронтационного настроя не новы. Ещё в мае 2026 года Песков утверждал, что Россия не инициировала сворачивание отношений с Брюсселем и готова к переговорам, а в апреле 2025 года он заявлял, что Россия хочет урегулировать конфликт дипломатическим путём, тогда как Евросоюз "хочет войны". Российские власти неоднократно указывали на "агрессивное поведение" Запада и НАТО, называя их "коллективным Западом", который "все переставляет с ног на голову" и строит свою милитаристскую политику на тезисе об агрессивности России.
Позиция Кремля заключается в том, что Европа не смогла "переобуться в воздухе" после смены американской администрации и продолжает курс на конфронтацию с Москвой. При этом в самой Европе, по данным СМИ, наблюдаются дискуссии о необходимости налаживания дипломатических каналов с Россией, особенно после снижения посреднического энтузиазма со стороны США. Тем не менее, некоторые страны ЕС, такие как Польша и страны Балтии, выступают против переговоров, опасаясь ослабления давления на Москву.
Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, но "готова прямо сейчас", если Европа "захочет с нами воевать и начнет". Он критиковал европейских лидеров за "разжигание истерии" и зависимость от США, призывая Европу учитывать реалии для возобновления переговоров. Российские официальные лица подчёркивают, что диалог с Европой возможен, но на условиях признания российских интересов и отказа от попыток изолировать Россию.