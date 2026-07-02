Песков: милитаризация ЕС вынуждает Россию принимать новые меры безопасности

В Кремле видят стремление ЕС к наращиванию военного потенциала. Брюссель демонстрирует все большее стремление к конфронтации с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Евросоюз ... вступил на путь милитаризации,— сказал он во время пресс-колла,— и посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией».

Подобная конфронтация «усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте», полагает пресс-секретарь. Он отметил, что «этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры» для обеспечения безопасности России.