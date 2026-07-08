Российские вузы пересматривают формат дипломов из-за ИИ
Российские университеты начали пересматривать форматы выпускных квалификационных работ (ВКР). Как сообщили «Ведомостям» представители вузов, полностью отказываться от дипломов администрации учебных заведений не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Поводом для реформы послужило развитие искусственного интеллекта.
Ранее Сочинский филиал РУДН уже решил отказаться от бакалаврских ВКР по юриспруденции для студентов набора 2024–2026 годов и заменил их устными экзаменами. В условиях развития ИИ стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний, считают в университете. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также констатировал, что из-за ИИ классическая письменная работа с опорой на источники больше не выполняет функцию эффективной проверки знаний выпускников.
В технических и профильных вузах, таких как МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ и УрФУ, к ИИ относятся прагматично, называя его удобным инструментом. Руководители инженерных и IT-направлений подчеркивают, что нейросети не способны заменить реальные разработки, чертежи и программные продукты, по которым оценивают выпускников. В НИУ ВШЭ и Томском политехническом университете также делают ставку не на запрет технологий, а на усиление практикоориентированности, введение многоступенчатых предзащит и более плотное взаимодействие студентов со своими научными руководителями.
В то же время в РАНХиГС напомнили, что полностью отменить дипломы вузы не могут из-за ограничений действующих федеральных образовательных стандартов (ФГОС), изменения в которых ожидаются только к 2030 году. Вместо радикальных отмен университеты расширяют альтернативные форматы: с 2025 года в той же Президентской академии студентам стали доступны защиты в виде стартапов, научных статей, творческих проектов и методических разработок.
Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовании требует адаптации образовательных стандартов и подходов к обучению. Минобрнауки планирует ввести обязательные модули по ИИ для всех студентов, чтобы научить их эффективно использовать новые технологии. При этом эксперты подчеркивают важность понимания, какие задачи можно делегировать ИИ, а какие остаются за человеком.
Проблема списывания с помощью ИИ существует, но бороться с ней с помощью тотальных запретов неэффективно, так как ИИ становится неотъемлемой частью современного мира. Вместо этого предлагается пересмотреть методики проверки знаний, фокусируясь на практических навыках и умении критически мыслить. Рособрнадзор также изучает возможности использования ИИ для проверки заданий ЕГЭ, хотя пока считает уровень этих технологий недостаточным.
Развитие ИИ также ставит новые задачи перед российской системой высшего образования, которая планирует переход на новую модель. Иностранные студенты, обучающиеся в филиалах российских вузов за рубежом, также будут затронуты этими изменениями. Президент России Владимир Путин поручил правительству к сентябрю представить инициативы по внедрению технологий ИИ в образовательные программы, подчеркивая важность развития собственных технологий и независимости от иностранных систем.