Российские вузы пересматривают формат дипломов из-за ИИ

Российские университеты начали пересматривать форматы выпускных квалификационных работ (ВКР). Как сообщили «Ведомостям» представители вузов, полностью отказываться от дипломов администрации учебных заведений не планируют, однако привычные текстовые исследования будут меняться. Поводом для реформы послужило развитие искусственного интеллекта.

Ранее Сочинский филиал РУДН уже решил отказаться от бакалаврских ВКР по юриспруденции для студентов набора 2024–2026 годов и заменил их устными экзаменами. В условиях развития ИИ стандартная дипломная работа перестала быть эффективной для проверки знаний, считают в университете. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также констатировал, что из-за ИИ классическая письменная работа с опорой на источники больше не выполняет функцию эффективной проверки знаний выпускников.

В технических и профильных вузах, таких как МГТУ им. Баумана, НИЯУ МИФИ и УрФУ, к ИИ относятся прагматично, называя его удобным инструментом. Руководители инженерных и IT-направлений подчеркивают, что нейросети не способны заменить реальные разработки, чертежи и программные продукты, по которым оценивают выпускников. В НИУ ВШЭ и Томском политехническом университете также делают ставку не на запрет технологий, а на усиление практикоориентированности, введение многоступенчатых предзащит и более плотное взаимодействие студентов со своими научными руководителями.

В то же время в РАНХиГС напомнили, что полностью отменить дипломы вузы не могут из-за ограничений действующих федеральных образовательных стандартов (ФГОС), изменения в которых ожидаются только к 2030 году. Вместо радикальных отмен университеты расширяют альтернативные форматы: с 2025 года в той же Президентской академии студентам стали доступны защиты в виде стартапов, научных статей, творческих проектов и методических разработок.