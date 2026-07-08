Мучение перед повторением

В одном из полуфиналов продолжающегося в Лондоне Уимблдонского турнира в третий раз за последние четыре года встретятся нынешний лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошлогодний чемпион Янник Синнер и 24-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович. Это выяснилось после того как итальянец в трех партиях справился с Яном-Леннардом Штруффом из Германии, а серб в пяти партиях сломил сопротивление канадца Феликса Оже-Альяссима. Этот матч, продолжавшийся 5 часов 15 минут, оказался самым затяжным четвертьфиналом Wimbledon за всю историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Marko Djurica / Reuters Новак Джокович

Фото: Marko Djurica / Reuters

Полуфиналы между Янником Синнером и Новаком Джоковичем в последнее время регулярно украшают турниры Большого шлема. За последние четыре года представители двух совершенно разных поколений мужской теннисной элиты встречались на этой стадии мейджоров пять раз, в том числе дважды — на Wimbledon, где в прошлом сезоне итальянец отдал сербу десять геймов. И вот теперь звездному противостоянию суждено продолжиться.

Синнер свой четвертьфинал выиграл не без проблем, но все же сравнительно легко. Немец Ян-Леннард Штруфф, который в третьем круге сломил сопротивление Даниила Медведева и затем смог пройти по сетке мейджора так далеко, как ранее никогда не проходил, снова хорошо подавал, остро принимал и бесстрашно шел к сетке, но, навязав итальянцу борьбу, в ее решающие моменты все же был чуть хуже. В итоге — 7:5, 7:6 (7:4), 6:3 пользу лидера мирового рейтинга, который показал достаточно качественный теннис, сделав 16 эйсов против 12.

Джоковичу же для выхода в следующий раунд пришлось приложить гораздо больше усилий, что, впрочем, неудивительно.

Сербский ветеран на протяжении всего турнира демонстрирует классный, но все же не идеальный для себя теннис, да и соперник у него был серьезный. Канадец Феликс Оже-Альяссим в последнее время показывает стабильные результаты и не случайно в настоящий момент находится в мировом рейтинге на высшем для себя четвертом месте.

Матч завершался на супертай-брейке пятой партии. Часом ранее могло показаться, что Джоковича, который еще в первом сете почувствовал легкое недомогание в левой икре и попросил выйти на корт врача, уже оставляют силы. Однако Оже-Альяссим, который младше серба на 14 лет, даже на шестом часу игры все же не смог доказать свое превосходство в выносливости. Джокович с его огромным опытом не только качественно подавал, но и проявил потрясающую самоотверженность на задней линии в ключевой отрезок игры. Поведя с брейком — 2:1, он так и не отдал своего преимущества и в итоге победил с первого матчбола — 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) за 5 часов 15 минут.

Эта встреча стала самым затяжным четвертьфиналом за всю историю Wimbledon.

Предыдущий рекорд для данной стадии травяного мейджора был установлен в 2008 году, когда немец Райнер Шуттлер победил француза Арно Клемана за 5 часов 12 минут. Канадцу не помогли ни 29 эйсов (у серба их оказалось всего 14), ни тот факт, что по активно выигранным очкам он оказался далеко впереди Джоковича (74 против 43).

Тем временем определились полуфиналистки в верхней половине женской сетки. Чешка Каролина Мухова со счетом 7:6 (7:4), 6:4 разобралась с японкой Наоми Осакой, которая кругом ранее переиграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, а американка Коко Гауфф победила свою соотечественницу Джессику Пегулу — 4:6, 6:3, 6:3. Неудача Пегулы, которая перед началом четвертьфиналов оставалась единственной теннисисткой, способной обойти Мирру Андрееву в классификации по очкам, набранным с начала сезона, означает, что россиянка после завершения Wimbledon пусть и с небольшим отрывом от преследовательниц, но все же сохранит лидерство в этом рейтинге. Впрочем, решающий отрезок борьбы за звание первой ракетки мира по итогам года, на которое кроме Андреевой реально претендуют Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана, начнется в августе на американском харде.

Евгений Федяков