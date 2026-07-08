Бухарест попросил Киев настраивать БПЛА на самоподрыв у границ Румынии

Бухарест попросил Киев программировать беспилотники на самоподрыв при залете на территорию Румынии, сообщил румынский министр обороны Раду Мирута. Запрос направили руководителю украинского Минобороны Михаилу Федорову.

«Мы заявили, что для Румынии разумно получать уведомления о том, что любой запущенный на воду в Черном море беспилотник украинского производства заранее запрограммирован на самоликвидацию в случае случайного захода в румынские территориальные воды при любых обстоятельствах»,— сказал господин Мирута (цитата по Digi24).

Самоуничтожение можно настроить так, чтобы оно сработало даже в случае потери связи с беспилотником, объяснил министр. Для этого в программу дрона достаточно заранее заложить параметры запретной для полетов зоны.

По словам главы румынского Минобороны, Румыния также обсуждает увеличение присутствия НАТО на восточном фланге. Переговоры с тремя из этих стран находятся на продвинутой стадии. «Это вопрос, который мы интенсивно обсуждаем после ситуации в Галаце... Окончательное решение остается за странами, которые должны сделать этот шаг»,— добавил он.

В ночь на 29 мая беспилотник попал в многоквартирный дом в румынском Галаце, четыре человека пострадали. Румыния возложила ответственность за произошедшее на Россию. По словам румынского президента Никушора Дана, дрон упал из-за работы украинских ПВО. Президент Владимир Путин предложил провести экспертизу обломков упавшего дрона в России.