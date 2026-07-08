Бухарест попросил Киев настраивать БПЛА на самоподрыв у границ Румынии
Бухарест попросил Киев программировать беспилотники на самоподрыв при залете на территорию Румынии, сообщил румынский министр обороны Раду Мирута. Запрос направили руководителю украинского Минобороны Михаилу Федорову.
«Мы заявили, что для Румынии разумно получать уведомления о том, что любой запущенный на воду в Черном море беспилотник украинского производства заранее запрограммирован на самоликвидацию в случае случайного захода в румынские территориальные воды при любых обстоятельствах»,— сказал господин Мирута (цитата по Digi24).
Самоуничтожение можно настроить так, чтобы оно сработало даже в случае потери связи с беспилотником, объяснил министр. Для этого в программу дрона достаточно заранее заложить параметры запретной для полетов зоны.
По словам главы румынского Минобороны, Румыния также обсуждает увеличение присутствия НАТО на восточном фланге. Переговоры с тремя из этих стран находятся на продвинутой стадии. «Это вопрос, который мы интенсивно обсуждаем после ситуации в Галаце... Окончательное решение остается за странами, которые должны сделать этот шаг»,— добавил он.
В ночь на 29 мая беспилотник попал в многоквартирный дом в румынском Галаце, четыре человека пострадали. Румыния возложила ответственность за произошедшее на Россию. По словам румынского президента Никушора Дана, дрон упал из-за работы украинских ПВО. Президент Владимир Путин предложил провести экспертизу обломков упавшего дрона в России.
Инцидент с беспилотником в румынском городе Галац 29 мая 2026 года, когда дрон попал в многоквартирный дом, стал самым серьёзным происшествием в Румынии с начала украинского конфликта, в результате которого пострадали граждане страны—члена НАТО. Румыния и НАТО возложили вину за случившееся на Россию, хотя президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон был поражен украинской системой ПВО и отклонился от курса. Президент России Владимир Путин предложил провести экспертизу обломков для установления принадлежности БПЛА, указав на прецеденты с украинскими дронами в других европейских странах.
В ответ на этот инцидент Бухарест и Брюссель решили усилить противовоздушную оборону Румынии, запросив у НАТО дополнительные средства ПВО, которые должны быть поставлены в приоритетном порядке, включая системы Skynex, Skyranger 35 и Millenium. Министр обороны Румынии Раду Мирута также сообщил, что Румыния обсуждает увеличение присутствия НАТО на восточном фланге. Кроме того, после инцидента Румыния объявила российского генконсула в Констанце Андрея Косилина персоной нон грата и закрыла российское консульство в городе.