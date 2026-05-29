Президент Румынии: дрон в Галаце упал из-за украинских сил ПВО

Беспилотник попал в многоквартирный дом в румынском городе Галаце после того, как его сбили украинские силы ПВО над городом Рени. Об этом журналистам заявил президент Румынии Никушор Дан. Сейчас он находится на месте происшествия.

«Группа из 43 беспилотников, прибывших с востока, пересекла Украину примерно в 20-30 километрах к северу от Дуная, с востока на запад. Пролетая над территорией Украины, некоторые из них были сбиты, а один из них, вероятно, пораженный над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца»,— сказал господин Дан (цитата по Gandul).

Дрон попал в многоквартирный дом в Галаце в ночь на 29 мая. 70 жителей были эвакуированы. Четверо человек пострадали. Румынская сторона возложила ответственность за инцидент на Россию. Президент Владимир Путин предложил провести экспертизу обломков беспилотного в России.