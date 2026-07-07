В Литве за ночь перехватили четыре БПЛА с контрабандой сигарет из Белоруссии
Недалеко от литовского города Друскининкай, в километре от госграницы, пограничники перехватили четыре БПЛА из Белоруссии с грузом контрабандного табака, изъяты пять тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.
Это первый случай одновременного перехвата такого количества дронов в одном месте. Как сказано на сайте службы, пограничники зафиксировали характерный шум нескольких летящих беспилотников в ночь на пятницу, 3 июля, примерно в одном километре от границы с Белоруссией. Одновременно с этим технические средства засекли объекты, летящие со стороны соседнего государства. С помощью антидронового оборудования все четыре аппарата с грузом были перехвачены.
Дроны перевозили почти 5 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабанды превышает 27,5 тыс. евро. Прокуратура в Литве начала досудебное расследование по факту незаконного оборота подакцизных товаров.
В конце мая в Литве правоохранители задержали 13 сотрудников силовых структур. Они обвиняются в причастности к контрабанде сигарет с использованием метеорологических воздушных шаров. Операцию проводили Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральная прокуратура страны. Всего были задержаны 27 человек. Среди них — 13 сотрудников полиции и Службы охраны государственной границы Литвы.
Инциденты с контрабандой сигарет из Белоруссии в Литву с использованием воздушных средств, таких как дроны и метеозонды, являются частью более широкой проблемы нелегального оборота табачной продукции и регулярно фиксируются литовскими властями. Ранее, в октябре 2025 года и мае 2026 года, аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за метеозондов с контрабандой сигарет, предположительно запущенных с территории Белоруссии. Осенью 2025 года власти Литвы закрывали КПП на границе с Белоруссией из-за подобных инцидентов, что приводило к ответным мерам со стороны Минска, ограничивавшего пропуск литовских грузовиков.
Проблема настолько остра, что в конце 2025 года министры иностранных дел и транспорта Литвы обращались в Еврокомиссию с просьбой помочь в решении вопросов, связанных с беспилотниками, контрабандными воздушными шарами и задержанными грузовиками, а также со «Sputnik Литва» министр правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс даже допускал возможность ограничения транзита в Калининградскую область, если проблема контрабанды сигарет не будет решена. По данным на 2023 год, Белоруссия являлась значительным источником нелегальных сигарет, поступающих, например, в регионы Урала, составляя до половины всего нелегального оборота.