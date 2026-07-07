В Литве за ночь перехватили четыре БПЛА с контрабандой сигарет из Белоруссии

Недалеко от литовского города Друскининкай, в километре от госграницы, пограничники перехватили четыре БПЛА из Белоруссии с грузом контрабандного табака, изъяты пять тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Это первый случай одновременного перехвата такого количества дронов в одном месте. Как сказано на сайте службы, пограничники зафиксировали характерный шум нескольких летящих беспилотников в ночь на пятницу, 3 июля, примерно в одном километре от границы с Белоруссией. Одновременно с этим технические средства засекли объекты, летящие со стороны соседнего государства. С помощью антидронового оборудования все четыре аппарата с грузом были перехвачены.

Дроны перевозили почти 5 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость контрабанды превышает 27,5 тыс. евро. Прокуратура в Литве начала досудебное расследование по факту незаконного оборота подакцизных товаров.

В конце мая в Литве правоохранители задержали 13 сотрудников силовых структур. Они обвиняются в причастности к контрабанде сигарет с использованием метеорологических воздушных шаров. Операцию проводили Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральная прокуратура страны. Всего были задержаны 27 человек. Среди них — 13 сотрудников полиции и Службы охраны государственной границы Литвы.