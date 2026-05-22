В Литве задержали 13 полицейских и пограничников по делу о метеошарах с контрабандой

В Литве правоохранители провели операцию по задержанию 13 сотрудников силовых структур. Они обвиняются в причастности к контрабанде сигарет с использованием метеорологических воздушных шаров, пишет Sputnik Литва.

Операцию проводили Бюро криминальной полиции Литвы и Генеральная прокуратура страны. Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Марюс Драудвила сообщил, что были задержаны 27 человек. Среди них — 13 сотрудников полиции и Службы охраны государственной границы Литвы.

«Члены преступной группы использовали GPS-устройства, а также средства зашифрованной связи, чтобы точно знать, где приземляются метеорологические шары. Затем они забирали их, хранили и, конечно, реализовывали контрабандные сигареты», — уточнил Драудвила.

В ходе операций провели 74 обыска, в которых участвовало более 100 сотрудников полиции. Из 13 задержанных трое служат в Службе охраны госграницы Литвы (двое из них — начальники смен). Остальные 10 — полицейские. В настоящее время в этом досудебном расследовании фигурируют 49 подозреваемых. Общая стоимость арестованного у них имущества достигает 4,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Вильнюса в ночь на 13 мая вводили ограничения на полеты из-за метеозонда с контрабандой. Объект предположительно запустили с территории Белоруссии, он приземлился в Каунасе. Груз содержал 9 тыс. пачек сигарет.

Работу аэропорта приостанавливали на час, что повлияло на штатное выполнение двух авиарейсов. Один из них перенаправили в Копенгаген, другой пришлось задержать. В 2026 году это уже восьмой подобный инцидент для вильнюсского аэропорта. Между Литвой и Белоруссией уже возникал конфликт из-за воздушной контрабанды сигарет.