Посол РФ напомнила о риске задержания россиян в Болгарии по запросам США

В Болгарии сохраняется повышенный риск задержания граждан России по запросам США. Об этом «РИА Новости» рассказала посол России в стране Элеонора Митрофанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Она напомнила, что весной МИД опубликовало список стран с таким риском, в него была включена и Болгария. Из этой страны в марте были экстрадированы два гражданина РФ — Олег Ольшанский и Сергей Ивин, их арестовали по запросу США. Вашингтон обвиняет задержанных россиян в отмывании денег и нарушении американских санкций.

«Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для граждан нашей страны остаются актуальными», — подчеркнула госпожа Митрофанова.

МИД РФ в апреле рекомендовало россиянам избегать поездок в государства, известные тесными связями и сотрудничеством с США. В частности, в список стран с повышенным риском задержания граждан РФ по запросам Соединенных Штатов включены: Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия.