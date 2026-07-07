Посол РФ напомнила о риске задержания россиян в Болгарии по запросам США
В Болгарии сохраняется повышенный риск задержания граждан России по запросам США. Об этом «РИА Новости» рассказала посол России в стране Элеонора Митрофанова.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Она напомнила, что весной МИД опубликовало список стран с таким риском, в него была включена и Болгария. Из этой страны в марте были экстрадированы два гражданина РФ — Олег Ольшанский и Сергей Ивин, их арестовали по запросу США. Вашингтон обвиняет задержанных россиян в отмывании денег и нарушении американских санкций.
«Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для граждан нашей страны остаются актуальными», — подчеркнула госпожа Митрофанова.
МИД РФ в апреле рекомендовало россиянам избегать поездок в государства, известные тесными связями и сотрудничеством с США. В частности, в список стран с повышенным риском задержания граждан РФ по запросам Соединенных Штатов включены: Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия.
Практика задержания российских граждан по запросам США в третьих странах широко распространена: с 2008 года было арестовано более 70 россиян. Среди стран, где происходили такие аресты, упоминаются Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Финляндия, Чехия, Швейцария, Южная Корея и Доминиканская Республика. В период с 2020 по 2023 год как минимум четверо задержанных граждан России были экстрадированы в США.
Задержанные столкнулись с угрозами со стороны американских спецслужб. Россияне, имеющие основания полагать, что могут стать объектами уголовного преследования властей США, призываются воздерживаться от поездок в такие страны, а также избегать пересадок в их аэропортах. Так, например, в 2025 году был арестован россиянин Артур Петров (также имеет гражданство Германии) на Кипре по запросу США по подозрению в экспорте микроэлектроники военного назначения в Россию. В Сингапуре также был задержан россиянин, обвиняемый США в нарушении закона о борьбе с кибермошенничеством.