Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже упали в десятки раз
Объем реализации белорусского бензина на Петербургской бирже с 3 июля сократился в десятки раз по сравнению с предыдущими днями. Если 1–2 июля ежедневно продавалось более 7 тыс. тонн, то 6 июля объемы составили всего 420 тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. Всего за июнь продажи выросли в 3,6 раза год к году, до 90,9 тыс. тонн, а доля белорусского топлива на бирже достигла почти 15%.
Источники “Ъ” в отрасли связывают падение с тем, что белорусские НПЗ практически полностью реализовали июльские партии. Кроме того, на фоне распространения на белорусское топливо ограничения на рост цен в размере 0,01% продавцам стало невыгодно торговать на бирже.
Ситуация с поставками топлива остается напряженной. 7 июля вице-премьер Александр Новак поручил продолжить ежедневный мониторинг и при необходимости принимать дополнительные меры для недопущения сбоев. Между тем оптовые цены на бензин приближаются к уровням, при превышении которых выплаты по демпферу обнуляются. В рознице в июне цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 13% и 18% соответственно, увеличив маржу заправок.
Подробнее — в материале «Ъ» «Несоюзное топливо»
Падение продаж белорусского бензина на Петербургской бирже связано не только с полным объемом реализованных июльских партий НПЗ, но и с введением ограничения на рост цен для белорусского топлива в размере 0,01%, что делает торговлю на бирже невыгодной. Такие ограничения на Петербургской бирже вводились и ранее, например, с 8 сентября 2025 года для стабилизации цен на бензин, и продлялись до 28 ноября 2025 года для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Введение лимитов на рост котировок, при этом, вызывает критику участников рынка, которые считают, что это искажает ценообразование и не отражает реальный рыночный уровень.
В целом, российский топливный рынок подвержен значительным колебаниям, вызванным внеплановыми и плановыми остановками НПЗ, а также сезонным спросом. В условиях дефицита на внутреннем рынке, который периодически возникает, импорт топлива, в том числе из Белоруссии, играет роль буфера. Например, в октябре 2025 года объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 31,7 раза к октябрю 2024 года, что было связано со снижением предложения российского топлива. Однако, как отмечают эксперты, несмотря на рост поставок, белорусское топливо зачастую имеет более высокую цену из-за экспортного паритета и логистических издержек, а также его объемы остаются незначительными на фоне общего российского потребления.