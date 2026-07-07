Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже упали в десятки раз

Объем реализации белорусского бензина на Петербургской бирже с 3 июля сократился в десятки раз по сравнению с предыдущими днями. Если 1–2 июля ежедневно продавалось более 7 тыс. тонн, то 6 июля объемы составили всего 420 тонн, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. Всего за июнь продажи выросли в 3,6 раза год к году, до 90,9 тыс. тонн, а доля белорусского топлива на бирже достигла почти 15%.

Источники “Ъ” в отрасли связывают падение с тем, что белорусские НПЗ практически полностью реализовали июльские партии. Кроме того, на фоне распространения на белорусское топливо ограничения на рост цен в размере 0,01% продавцам стало невыгодно торговать на бирже.

Ситуация с поставками топлива остается напряженной. 7 июля вице-премьер Александр Новак поручил продолжить ежедневный мониторинг и при необходимости принимать дополнительные меры для недопущения сбоев. Между тем оптовые цены на бензин приближаются к уровням, при превышении которых выплаты по демпферу обнуляются. В рознице в июне цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 13% и 18% соответственно, увеличив маржу заправок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Несоюзное топливо»