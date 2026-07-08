ФАС не поддержала отсрочку штрафов для рыбаков за биржевые ошибки
Федеральная антимонопольная служба не стала вводить переходный период, в течение которого рыбопромышленников освободили бы от штрафов за ошибки при регистрации крупных сделок с рыбой на бирже. Бизнес опасается, что за каждое нарушение ему могут грозить взыскания до 500 тыс. руб.
С 1 марта 2026 года компании обязаны передавать на биржи сведения о договорах на продажу более 10 тонн рыбопродукции внутри страны и на экспорт. Новое правило распространяется на 19 видов рыбы, включая минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь и скумбрию, и охватывает большую часть рынка.
Представители отрасли просили не применять санкции до конца 2026 года, пока система проходит отладку. В «Деловой России» считают, что без такого послабления компании будут нести риски даже тогда, когда ошибки возникают не по их вине, а из-за технических сбоев или особенностей передачи данных.
Подробнее — в материале «Ъ» «ФАС не клюнула на мораторий».
Инициатива по обязательной регистрации сделок с рыбой от 10 тонн, затрагивающая до 60% рынка, обсуждается с 2024 года и направлена на создание ценовых индикаторов и повышение прозрачности рынка. При этом уже в ноябре 2025 года, когда введена добровольная регистрация внебиржевых сделок, биржам была предоставлена информация менее чем о 0,21% от общего объема продукции, что свидетельствует о неготовности бизнеса к новым правилам. Рыбопромышленники опасаются, что эта мера может привести к увеличению административной нагрузки и раскрытию коммерчески чувствительных данных, хотя ФАС и биржи указывают на возможность отслеживания ценообразования и борьбы с "серыми схемами".
С 1 марта 2026 года регистрация сделок стала обязательной, и непредставление сведений, а также ошибки в данных могут караться штрафами от 300 до 500 тыс. рублей. "Деловая Россия" обращалась в ФАС с просьбой о моратории на штрафы до конца 2026 года, указывая на возможные технические сбои и неготовность системы, из-за чего ошибки могут возникать не по вине бизнеса. Однако, Федеральная антимонопольная служба не поддержала инициативу о введении переходного периода.
Биржи, такие как Петербургская, Национальная товарная и Восточная, утверждают, что качество данных не является существенной проблемой, а применяемый форматно-логический контроль помогает отсекать часть ошибок. Они также отмечают, что действующие нормы предусматривают возможность замены административного штрафа на предупреждение при выявлении первичных нарушений. При этом, по словам представителя биржи ЦТС, риск штрафов для добросовестных участников крайне низок.