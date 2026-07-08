ФАС не поддержала отсрочку штрафов для рыбаков за биржевые ошибки

Федеральная антимонопольная служба не стала вводить переходный период, в течение которого рыбопромышленников освободили бы от штрафов за ошибки при регистрации крупных сделок с рыбой на бирже. Бизнес опасается, что за каждое нарушение ему могут грозить взыскания до 500 тыс. руб.

С 1 марта 2026 года компании обязаны передавать на биржи сведения о договорах на продажу более 10 тонн рыбопродукции внутри страны и на экспорт. Новое правило распространяется на 19 видов рыбы, включая минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь и скумбрию, и охватывает большую часть рынка.

Представители отрасли просили не применять санкции до конца 2026 года, пока система проходит отладку. В «Деловой России» считают, что без такого послабления компании будут нести риски даже тогда, когда ошибки возникают не по их вине, а из-за технических сбоев или особенностей передачи данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФАС не клюнула на мораторий».