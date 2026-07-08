ФАС не клюнула на мораторий

Рыбопромышленникам не удалось убедить власти ввести переходный период, подразумевающий отсутствие до конца 2026 года штрафов за ошибки при регистрации на биржах крупных сделок с рыбой. Бизнес опасается применения взысканий в размере до 500 тыс. руб. за каждое нарушение, хотя биржи считают риски подобных взысканий минимальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержала инициативу о введении до 31 декабря 2026 года переходного периода, в который рыбопромышленники не будут нести ответственность за технические ошибки и корректировку сведений при подаче на биржи отчетов о регистрации сделок. Об этом говорится в ответе регулятора от 26 июня в ответ на обращение «Деловой России» (копия есть у “Ъ”). В ФАС “Ъ” оперативно не ответили. Исполнительный директор комитета по рыбохозяйственному комплексу «Деловой России» Станислав Аксенов считает, что позиция регулятора не позволит снять риски для рыбопромышленников в период отладки работы.

С 1 марта 2026 года рыбопромышленники должны регистрировать на биржах сведения о договорах на продажу свыше 10 тонн рыбопродукции внутри страны и на экспорт. Мера действует для 19 наименований, включая основные промысловые позиции: минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь, скумбрию и пр. Нововведение затронуло около 60% совокупного рынка и направлено на формирование ценовых индикаторов.

Бизнес неоднократно поднимал вопрос о переносе или смягчении реализации меры. С инициативой о введении моратория на штрафы в ФАС «Деловая Россия» обратилась 27 мая. В нем организация обращала внимание в том числе на технические недочеты системы, из-за которой передача сведений биржам может осуществляться некорректно не по вине бизнеса (см. “Ъ” от 1 июня). Станислав Аксенов напоминает, что штраф за каждое выявленное нарушение может составлять до 500 тыс. руб. ФАС, по его словам, в принципе не поддержала внесение изменений в Административный кодекс и не высказалась за дифференциацию ответственности.

На Петербургской бирже “Ъ” пояснили, что с 1 марта на площадке были зарегистрированы договоры на реализацию 550 тыс. тонн рыбопродукции. Качество данных, по мнению биржи, несущественная проблема. Применяемый форматно-логический контроль отсекает часть ошибок, с регистрирующими компаниями постоянно проводится работа, нацеленная в том числе на уведомления о возможных ошибках. Бизнес реагирует на уведомления максимально быстро, говорят на Петербургской бирже. На Национальной товарной бирже пояснили, что проблем с регистрацией сделок рыбопромышленников не зафиксировано.

Представитель биржи ЦТС говорит, что с 1 марта на площадке зарегистрированы 624 договора на реализацию 1,28 млн тонн рыбопродукции. Процесс не предусматривает необходимость ручного ввода данных, что значительно снижает риски возникновения ошибок при подаче сведений. Одновременно там замечают, что сама по себе биржа не несет ответственности за качество передаваемых данных. На Восточной бирже зарегистрированы 203 рыбопромышленные компании, подавшие сведения о 6,1 тыс. договоров. Количество возникающих ошибок там считают минимальным.

В ЦТС также говорят, что сам по себе риск штрафов для добросовестных участников рынка сейчас крайне низок. Этой позицией, вероятно, руководствуется и ФАС. В своем ответе «Деловой России» регулятор замечает, что действующие нормы предусматривают возможность замены административного штрафа на предупреждение при выявлении первичных нарушений.

Александра Мерцалова