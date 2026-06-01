Как рыба об сбой

Рыбопромышленники через «Деловую Россию» рассчитывают убедить Федеральную антимонопольную службу установить до конца года мораторий на штрафы при выявлении ошибок в рамках регистрации на биржах крупных сделок с рыбой. Сейчас непредставление сведений, как и выявление нарушений, может обойтись бизнесу в 300–500 тыс. руб. Сбои в то же время могут возникать из-за технической неготовности системы.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Деловая Россия» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением установить до 31 декабря переходный период, в который рыбопромышленники не будут нести административную ответственность за технические ошибки и корректировку сведений при подаче на биржи отчетов для регистрации сделок. Это следует из письма организации, направленного 27 мая (копия есть у “Ъ”). В ФАС пояснили, что обращение поступило и будет рассмотрено.

С 1 марта 2026 года рыбопромышленники должны регистрировать на биржах сведения о договорах на продажу свыше 10 тонн рыбопродукции внутри страны и на экспорт. Мера действует для 19 наименований, включая основные промысловые позиции — минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь, скумбрию и пр. Нововведение затронуло около 60% совокупного рынка (см. “Ъ” от 4 июня 2025 года). Мера направлена на формирование ценовых индикаторов и повышение прозрачности.

Регистрация договоров идет сразу на нескольких площадках. В пресс-службе Петербургской биржи “Ъ” пояснили, что с 1 марта 2026 года 150 компаний предоставили площадке сведения о реализации 400 тыс. тонн рыбопродукции. Восточной бирже передали сведения 184 организации по 4,2 тыс. договорам. Вероятно, есть компании, которые еще не приступили к предоставлению информации на биржу, но оценить количество сейчас невозможно из-за сезонности вылова, заметили на Петербургской бирже.

Непредставление сведений, равно как и нарушение сроков, а также ошибки в данных сейчас предполагают равную меру ответственности — штрафы 300–500 тыс. руб., следует из текста «Деловой России». Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Станислав Аксенов говорит, что нарушения с высокой долей вероятности при этом допускаются не по вине участников рыбных сделок, а из-за неполной готовности системы. Об этом же говорят в Рыбном союзе, называя существующий механизм передачи данных биржам сырым, а размер потенциальных взысканий значительным для бизнеса.

В АСРФ говорят, что случаев привлечения бизнеса к ответственности пока не было, но существующие формулировки предполагают, что такой риск существует.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что биржи самостоятельно не могут штрафовать бизнес. Контроль за выявлением нарушений осуществляет ФАС. В Рыбном союзе предполагают, что на рынке существует негласный мораторий на проверки.

Вместе с введением до конца года моратория на штрафы для рыбопромышленников «Деловая Россия» в своем обращении в ФАС сформулировала предложения по совершенствованию порядка предоставления биржам отчетов. Это в том числе возможность для пользователей фиксировать технические сбои и описывать выдаваемые ошибки. В дальнейшем эти сведения предлагается учитывать при оценке соблюдения порядка и сроков предоставления данных. Сейчас, согласно тексту письма, возникают системные конфликты, есть большой объем ручного ввода, интерфейс может зависнуть, а отклик на запрос может быть длительным.

Сложности для рыбопромышленников представляет и оценка транспортной составляющей. Стоимость этой услуги предполагает длительную оценку и сбор информации, в то время как базово изменение сведений невозможно. Третья проблема — корректировка сведений при расхождениях после отгрузки товара. В «Деловой России» предлагают закрепить, что различие менее 1 кг не требует внесения изменений в запись о сделке, либо установить иной технически допустимый порог.

На Восточной бирже предполагают, что установление переходного периода без штрафов для рыбопромышленников может быть оправданным: это даст возможность отработать спорные ситуации. Сейчас основные вопросы, по словам представителя площадки, у компаний возникают в контексте практической интерпретации отдельных требований. Если позиция по отдельным вопросам отсутствует, это требует разъяснений ФАС. На Петербургской бирже указывают, что ошибки компаний можно эффективно выявлять и исправлять.

Александра Мерцалова