Как рыба об сбой
Рыбопромышленники просят моратория на штрафы при регистрации сделок на биржах
Рыбопромышленники через «Деловую Россию» рассчитывают убедить Федеральную антимонопольную службу установить до конца года мораторий на штрафы при выявлении ошибок в рамках регистрации на биржах крупных сделок с рыбой. Сейчас непредставление сведений, как и выявление нарушений, может обойтись бизнесу в 300–500 тыс. руб. Сбои в то же время могут возникать из-за технической неготовности системы.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Деловая Россия» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением установить до 31 декабря переходный период, в который рыбопромышленники не будут нести административную ответственность за технические ошибки и корректировку сведений при подаче на биржи отчетов для регистрации сделок. Это следует из письма организации, направленного 27 мая (копия есть у “Ъ”). В ФАС пояснили, что обращение поступило и будет рассмотрено.
С 1 марта 2026 года рыбопромышленники должны регистрировать на биржах сведения о договорах на продажу свыше 10 тонн рыбопродукции внутри страны и на экспорт. Мера действует для 19 наименований, включая основные промысловые позиции — минтай, горбушу, треску, пикшу, нерку, сельдь, скумбрию и пр. Нововведение затронуло около 60% совокупного рынка (см. “Ъ” от 4 июня 2025 года). Мера направлена на формирование ценовых индикаторов и повышение прозрачности.
Регистрация договоров идет сразу на нескольких площадках. В пресс-службе Петербургской биржи “Ъ” пояснили, что с 1 марта 2026 года 150 компаний предоставили площадке сведения о реализации 400 тыс. тонн рыбопродукции. Восточной бирже передали сведения 184 организации по 4,2 тыс. договорам. Вероятно, есть компании, которые еще не приступили к предоставлению информации на биржу, но оценить количество сейчас невозможно из-за сезонности вылова, заметили на Петербургской бирже.
Непредставление сведений, равно как и нарушение сроков, а также ошибки в данных сейчас предполагают равную меру ответственности — штрафы 300–500 тыс. руб., следует из текста «Деловой России». Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Станислав Аксенов говорит, что нарушения с высокой долей вероятности при этом допускаются не по вине участников рыбных сделок, а из-за неполной готовности системы. Об этом же говорят в Рыбном союзе, называя существующий механизм передачи данных биржам сырым, а размер потенциальных взысканий значительным для бизнеса.
В АСРФ говорят, что случаев привлечения бизнеса к ответственности пока не было, но существующие формулировки предполагают, что такой риск существует.
Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, поясняет, что биржи самостоятельно не могут штрафовать бизнес. Контроль за выявлением нарушений осуществляет ФАС. В Рыбном союзе предполагают, что на рынке существует негласный мораторий на проверки.
Вместе с введением до конца года моратория на штрафы для рыбопромышленников «Деловая Россия» в своем обращении в ФАС сформулировала предложения по совершенствованию порядка предоставления биржам отчетов. Это в том числе возможность для пользователей фиксировать технические сбои и описывать выдаваемые ошибки. В дальнейшем эти сведения предлагается учитывать при оценке соблюдения порядка и сроков предоставления данных. Сейчас, согласно тексту письма, возникают системные конфликты, есть большой объем ручного ввода, интерфейс может зависнуть, а отклик на запрос может быть длительным.
Сложности для рыбопромышленников представляет и оценка транспортной составляющей. Стоимость этой услуги предполагает длительную оценку и сбор информации, в то время как базово изменение сведений невозможно. Третья проблема — корректировка сведений при расхождениях после отгрузки товара. В «Деловой России» предлагают закрепить, что различие менее 1 кг не требует внесения изменений в запись о сделке, либо установить иной технически допустимый порог.
На Восточной бирже предполагают, что установление переходного периода без штрафов для рыбопромышленников может быть оправданным: это даст возможность отработать спорные ситуации. Сейчас основные вопросы, по словам представителя площадки, у компаний возникают в контексте практической интерпретации отдельных требований. Если позиция по отдельным вопросам отсутствует, это требует разъяснений ФАС. На Петербургской бирже указывают, что ошибки компаний можно эффективно выявлять и исправлять.