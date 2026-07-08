В России продолжили расти дневные охваты YouTube

Дневная аудитория большинства видеосервисов в России в январе—мае 2026 года увеличилась, следует из данных ГК «Родная речь». Лидерами по-прежнему остаются YouTube и «VK Видео», а также растет интерес к «Яндекс Видео». Эксперты связывают это с уже сформировавшейся пользовательской базой YouTube и преимуществами российских платформ, встроенных в крупные экосистемы.

По данным исследования, дневной охват YouTube вырос на 4%, до 22,4 млн человек, а «Яндекс Видео» — на 7,5%, до 6,1 млн. Исследование «Родной речи» не учитывает динамику охватов у сервиса «VK Видео». В VK сообщили, что дневная активная аудитория «VK Видео» за первое полугодие составила 42 млн пользователей без учета просмотров на сторонних площадках. В компании отмечают, что сервис остается одним из крупнейших видеоресурсов на рынке.

У Rutube, напротив, дневной охват снизился на 13,6%, до 7,2 млн человек. В «Газпром-медиа Холдинге» считают, что такие данные не отражают полной картины потребления, поскольку часть просмотров проходит через встроенные плееры. При этом в холдинге указывают, что по данным Mediascope средняя дневная аудитория Rutube за полугодие превысила 20 млн пользователей.

Аналитики объясняют рост российских видеосервисов удобством доступа и интеграцией в экосистемы, а ослабление части зарубежных площадок — действующими ограничениями и привычкой аудитории обходить блокировки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ограничений не видео».