Дело Дрейфуса живет

Руководители российских предприятий международного зернотрейдера Louis Dreyfus пытаются взыскать с его ликвидируемых структур задолженность по зарплате. Впоследствии они могут получить контроль над оставшимися в России активами компании стоимостью 2 млрд руб., не исключают собеседники «Ъ». Найти сторонних интересантов на этот бизнес в условиях снижения экспорта зерна сейчас непросто.

Топ-менеджеры российского подразделения Louis Dreyfus (LD) Амалия Шедько и Алексей Ткаченко в июне—июле 2025 года обратились с исками о взыскании заработной платы к его дочерним структурам — ООО «Русская элеваторная компания» («РусЭлКо»), «Агропорт "Устье Дона"», «Компания Луис Дрейфус Восток» и АО «Зерно». Их заявления зарегистрировали Советский районный суд Ростова-на-Дону и Георгиевский городской суд Ставропольского края, следует из картотеки дел. Иск госпожи Шедько удовлетворен в июле. Дело господина Ткаченко на рассмотрении. Амалия Шедько и представители LD на “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с Алексеем Ткаченко не удалось.

Louis Dreyfus — международная компания, специализирующаяся на торговле сельхозпродукцией. Бизнес существует с 1851 года, головная структура находится в Нидерландах. В России LD долго был одним из крупнейших экспортеров зерна. В первой половине сезона 2021/22 сельскохозяйственного года компания заняла девятую позицию, отправив за рубеж 559 тыс. тонн. С 1 июля 2023 года LD прекратила экспорт зерна, но формально продолжала работу. Амалия Шедько, согласно СПАРК, выступает гендиректором подконтрольных «РусЭлКо» АО «Зерно» и АО «Новопавловский элеватор». Господин Ткаченко возглавляет «Агропорт "Устье Дона"».

Российские активы LD планировалось передать новым собственникам. Осенью продажу 100% долей в «РусЭлКо» одобрил президент РФ Владимир Путин. На балансе компании было 12 элеваторов в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях, рассчитанных на хранение суммарно 2 млн тонн зерна. Потенциальным покупателем актива собеседники “Ъ” на аграрном рынке называли корпорацию «Био-Тон». Но сделка не состоялась, уточняют они. В «Био-Тоне» информацию не комментируют. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает текущую стоимость бизнеса LD в России в 2 млрд руб.

7 августа ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» и «РусЭлКо» сообщили о намерении ликвидировать компании. Руководитель группы по банкротству Vegas Lex Валерия Тихонова называет решение логичным, если у собственника нет желания или возможностей продолжать бизнес своими силами. Если выплатить долги не удастся, то речь пойдет о банкротстве, поясняет она. Амалия Шедько и Алексей Ткаченко действительно не единственные потенциальные кредиторы «РусЭлКо». В апреле иск о взыскании с нее 45,9 млн руб. в Арбитражный суд Москвы подало АО «Благодарненский элеватор», «дочка» «РусЭлКо».

Партнер бюро «Астериск» Федор Закабуня поясняет, что при ликвидации «дочки» иностранного юрлица, как и в случае с российской компанией, без торгов может быть продано только имущество дешевле 100 тыс. руб., все остальное — только в рамках конкурсной процедуры. Вторым возможным сценарием госпожа Тихонова называет внесение всего имущества в уставный капитал специально созданного АО, которое затем будет продано.

Собеседник “Ъ” на агарном рынке предполагает, что реализация с торгов может осуществляться в интересах менеджмента LD: схема позволит избежать согласования сделок правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями. Старший юрист адвокатского бюро Nordic Star Герман Азаров говорит, что при продаже недвижимости специальное разрешение действительно не потребуется. Но выплаты в пользу собственников из «недружественных» стран могут составлять не более 10 млн руб. в месяц и осуществляться на спецсчета.

Юрист White Stone Виктор Машинский поясняет, что задолженность по зарплате относится к реестровым платежам, если возникла до даты начала процедуры банкротства. Признание ее такой, по словам эксперта, позволит менеджменту контролировать процедуру банкротства при отсутствии других кредиторов. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков не исключает, что менеджмент и другие кредиторы компании смогут заключить прямые договоры о передаче имущества по отступному соглашению, избежав торгов. Но такая сделка может быть в итоге оспорена, не исключает он.

Впрочем, найти на российский бизнес LD сторонних интересантов может быть непросто. Спрос на активы по хранению и перевалке в моменте снизился: первое полугодие было не слишком удачным для трейдеров, говорит Илья Шумов. В июле—августе 2025 года экспорт российской пшеницы за рубеж сократился на 35–40% год к году (см. “Ъ” от 11 августа).

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев