США впервые за 100 лет выпустят некруглую монету

Монетный двор Соединенных Штатов 16 июля выпустит монеты и медали в форме Колокола Свободы из золота и серебра в честь 250-летия основания Америки. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

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Монетный двор уже выпустил монеты из золота весом в 1 унцию и половину унции (15,55 г), а также медаль из серебра в 1 унцию. Тираж каждого изделия отражает год важного для страны события — 2026 штук.

«Золотая монета "Колокол Свободы" весом в одну унцию — первая некруглая монета в новейшей истории США”. “Колокол Свободы” долгое время служил символом свободы для многих американцев, но ни один символ не имел такого значения, как революционная борьба за суверенитет, которая привела к рождению США», — говорится на сайте Монетного двора.

На лицевой стороне изображен Колокол Свободы с трещиной и надписью «LIBERTY» («Свобода»). На монете указаны даты «1776 ~ 2026» и надпись «IN GOD WE TRUST» («В Бога мы верим»). На задней стороне изображен Independence Hall, первоначальное место расположения Колокола Свободы, на фоне праздничного фейерверка.

На древке колокола выгравированы надписи «UNITED STATES OF AMERICA» («Соединенные Штаты Америки») и «E PLURIBUS UNUM» («Из многих — единое»). На дужке колокола располагаются надписи «$250», «1 OZ.» (1 унция) и «.9999 FINE GOLD» («Золото 99,99 пробы»).

В ноябре прошлого года Монетный двор США официально завершил производство одноцентовых монет, которые чеканились на протяжении 232 лет. При чеканке последних пенни присутствовали министр финансов США Скотт Бессент и казначей Брендон Бич, которые лично нажимали на кнопку печатного пресса.