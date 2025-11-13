В США отчеканили последние монеты достоинством в 1 цент

Монетный двор США официально завершил производство одноцентовых монет, которые чеканились на протяжении 232 лет. Как сообщает AP, при чеканке последних пенни присутствовали министр финансов США Скотт Бессент и казначей Брендон Бич, которые лично нажимали на кнопку печатного пресса.

Две одноцентовые монеты, которые были выпущены последними, планируется выставить на аукцион. В обращении по-прежнему останутся те монеты, которые были выпущены ранее. По оценкам Американской банковской ассоциации (ABA), в обращении остается 250 млрд таких монет. Брендон Бич сообщил, что теперь Монетный двор будет чеканить только коллекционные монеты в 1 цент и только в ограниченном количестве, в оборот они поступать не будут.

О планах прекращения производства одноцентовых монет администрация Дональда Трампа сообщила полгода назад, аргументировав это тем, что чеканка каждой такой монеты обходится в 3,69 цента. По оценкам Монетного двора, в 2024 финансовом году он потерял $85,3 млн на производстве пенни. Власти полагают, что прекращение производства позволит экономить около $56 млн ежегодно.

Первая монета в 1 цент была отчеканена в 1787 году, и изображение на ней придумал один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин. Официально в обращение первые пенни поступили в 1793 году, и тогда на одну монету можно было купить печенье, свечку или конфеты на развес. Теперь за 1 цент в США нельзя купить ничего.

Алена Миклашевская