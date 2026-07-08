В России за неделю подорожали свинина и отруба
В России после продолжительного снижения пошли вверх оптовые цены на свинину. За последнюю неделю подорожали как живые свиньи, так и основные отруба: рост по разным позициям составил от 2% до 8%. Участники рынка связывают разворот с сезонным увеличением спроса и подорожанием курятины, которая остается главным заменителем свинины.
По данным отраслевых источников, на первой неделе июля стоимость свиньи в живом весе выросла до 127 руб. за кг. Сильнее всего прибавила лопатка, также заметно подорожали окорок, полутуша, грудинка, шея и карбонад. В Минсельхозе объясняют динамику рыночной корректировкой после длительного периода снижения и отмечают, что цены по-прежнему ниже прошлогодних значений.
До этого свинина дешевела на фоне роста производства при стабильном потреблении и сравнительно небольшом экспорте. Сейчас, по оценкам участников рынка, оптовые цены на живых свиней остаются примерно на 20% ниже уровня годичной давности, а на большинство отрубов — на 10–24% ниже. Исключением остается только свиная шея, которая сейчас стоит выше, чем год назад.
Подробнее — в материале «Ъ» «Цены набрали вес».
В России наблюдается цикличность в динамике цен на свинину, которые длительный период снижались до текущего момента, а ранее демонстрировали рост. Например, в апреле 2025 года оптовые цены на свинину и курятину также значительно выросли (на 6-8% за неделю) из-за предпраздничного спроса, связанного с майскими праздниками и шашлычным сезоном. Однако этот рост тогда также был признан краткосрочным, и ожидалась дальнейшая коррекция цен. Тогда же гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечал, что сезонный прирост цен на мясо перед майскими праздниками составляет около 6% год к году.
Эксперты объясняют такие колебания несколькими факторами. Это включает сезонный спрос, который увеличивается в теплое время года, а также влияние цен на другие виды мяса. Например, подорожание курятины, как главного заменителя свинины, напрямую влияет на спрос и цены на свинину. Еще одним важным аспектом является снижение розничных продаж свинины осенью, что вынуждает производителей снижать оптовые цены. Увеличение издержек производителей, таких как корма, фонд оплаты труда и электроэнергия, также является постоянным фактором, влияющим на себестоимость мяса.