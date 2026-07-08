В России за неделю подорожали свинина и отруба

В России после продолжительного снижения пошли вверх оптовые цены на свинину. За последнюю неделю подорожали как живые свиньи, так и основные отруба: рост по разным позициям составил от 2% до 8%. Участники рынка связывают разворот с сезонным увеличением спроса и подорожанием курятины, которая остается главным заменителем свинины.

По данным отраслевых источников, на первой неделе июля стоимость свиньи в живом весе выросла до 127 руб. за кг. Сильнее всего прибавила лопатка, также заметно подорожали окорок, полутуша, грудинка, шея и карбонад. В Минсельхозе объясняют динамику рыночной корректировкой после длительного периода снижения и отмечают, что цены по-прежнему ниже прошлогодних значений.

До этого свинина дешевела на фоне роста производства при стабильном потреблении и сравнительно небольшом экспорте. Сейчас, по оценкам участников рынка, оптовые цены на живых свиней остаются примерно на 20% ниже уровня годичной давности, а на большинство отрубов — на 10–24% ниже. Исключением остается только свиная шея, которая сейчас стоит выше, чем год назад.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цены набрали вес».