Китай совершил прорыв в стабильности

Война в Иране негативно отразилась на комфортности проживания во многих городах Ближнего и Среднего Востока. Об этом говорится в новом рейтинге самых удобных для жизни городов мира, который ежегодно составляет издание Economist Intelligence Unit (EIU). Первое место в рейтинге сохраняет Копенгаген, на последней строчке находится Дамаск. Наибольший прогресс в рейтинге показали китайские города, которые заметно улучшили свои позиции с точки зрения политической и экономической стабильности, безопасности и здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока одни жители Пекина занимаются гимнастикой, другие отдыхают

Фото: Andy Wong / AP Пока одни жители Пекина занимаются гимнастикой, другие отдыхают

Фото: Andy Wong / AP

В опубликованном сегодня рейтинге The Global Liveability Index 2026 аналитики EIU отмечают, что «иранская война подорвала стабильность в регионе Персидского залива, что привело к снижению комфортности проживания в городах Ближнего Востока и Северной Африки». Наибольшее снижение в рейтинге показали столица Омана Маскат, потерявший 14 позиций; Кувейт (12 позиций) и Амман (11 позиций). Дубай и Абу-Даби потеряли по четыре позиции. При этом Тегеран опустился в десятку городов с наихудшими показателями.

EIU ежегодно составляет рейтинг самых удобных для жизни городов с учетом таких показателей, как доступность и качество медицинского обслуживания, уровень культуры и образования, экология, уровень преступности, качество инфраструктуры и т. п. В каждой категории город получает балл по 100-балльной шкале, а их сумма дает общий показатель, определяющий место города в рейтинге. В рейтинге нынешнего года 173 города.

Самым комфортным для жизни городом в рейтинге 2026 года является Копенгаген , который вышел на первое место в прошлом году.

, который вышел на первое место в прошлом году. На втором месте осталась Вена , на третьем — австралийский Мельбурн .

, на третьем — австралийский . Также в топ-10 входят такие города, как Сидней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаида, Ванкувер, Токио.

В целом авторы рейтинга отмечают, что «Западная Европа по-прежнему является самым комфортным регионом для проживания». При этом «ее средний балл в индексе 2026 года остался на прежнем уровне, в то время как в Азии он вырос».

В числе 15 городов, которые с прошлого года показали лучшую динамику в рейтинге, EIU упомянул десять китайских городов.

Среди таких городов Нанкин, Чжухай, Циндао, Далянь и др. Помимо китайских городов в этом списке есть Лиссабон, Токио, Нью-Йорк, Йоханнесбург и Рио-де-Жанейро. Авторы рейтинга отмечают, что «основные достижения этих городов (позволившие улучшить их позиции с прошлого года.— “Ъ”) относятся к категории здравоохранения и стабильности после нескольких лет снижения уровня преступности и уменьшения риска террористических атак».

Нижние места в рейтинге занимают Триполи (172-е место) и Дамаск (173-е место). В десятку худших для проживания городов четвертый год подряд входит и Киев (166-е место), учитывая постоянную угрозу безопасности и разрушение инфраструктуры в ходе военных действий.

После начала полномасштабного военного конфликта на Украине в 2022 году EIU исключил Москву из регулярного рейтинга комфортности жизни Global Liveability Index.

Евгений Хвостик