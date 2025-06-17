Вена стала не Копенгаген

Второй год подряд проблема нестабильности самым решительным образом вторгается в жизнь крупных городов и не позволяет многим из них стать по-настоящему удобными для проживания. Как показывает ежегодный рейтинг Economist Intelligence Unit (EIU), те города, которые справляются с нестабильностью, то есть с небезопасностью, с кризисом стоимости жизни, преступностью и коррупцией, оказываются в лидерах. В этом году лучше всех с этим справился Копенгаген, сместив с первой строчки многолетнего лидера — Вену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копенгаген

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Копенгаген

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Если в прошлом году основным посылом рейтинга самых удобных для жизни городов мира был «Оптимизм посреди нестабильности», то в этом году оптимизма почти не осталось, а нестабильности стало заметно больше. Как указывает издание Economist Intelligence Unit, показатель стабильности «продолжает падать на фоне роста геополитической напряженности, массовых беспорядков, масштабного жилищного кризиса».

EIU ежегодно составляет рейтинг самых удобных для жизни городов с учетом таких показателей, как доступность и качество медицинского обслуживания, уровень культуры и образования, экология, уровень преступности, качество инфраструктуры и т. п. В каждой категории город получает балл по 100-балльной шкале, а их сумма дает общий показатель, определяющий место города в рейтинге. В рейтинге нынешнего года 173 города.

Австрийская столица, которая считалась лучшим городом для жизни в 2022–2024 годах, уступила лидерство столице Дании именно из-за снижения показателя стабильности. Виной тому угроза теракта на концерте Тейлор Свифт летом 2024 года (концерт был отменен) и раскрытие планов теракта на железнодорожном вокзале Вены в 2025 году. Копенгагену удалось получить 100 баллов за стабильность, а также за качество здравоохранения и инфраструктуры, что и обеспечило ему первое место. Второе месте с Веной разделил Цюрих. В топ-10 также вошли Мельбурн, Женева, Сидней, Осака, Окленд, Аделаида и Ванкувер.

В EIU отмечают, что лучше себя показывают в рейтинге не самые крупные города, потому что в них угроза терроризма и уровень преступности обычно не так высоки. Лишь в трех городах из топ-20 проживает более 6 млн человек. А, например, такие мегаполисы, как Лондон и Нью-Йорк, занимают в рейтинге лишь 54-е и 69-е места соответственно.

Дамаск (последнее, 173-е место) более десяти лет сохраняет звание самого неудобного для жизни города мира, хотя, как указывают в EIU, смена режима в Сирии может изменить ситуацию к лучшему.

Компанию Дамаску в нижней части рейтинга составляют Триполи, Дакка, Карачи и Алжир. В десятку худших для проживания городов третий год подряд входит и Киев (165-е место), учитывая постоянную угрозу безопасности и разрушение инфраструктуры в ходе военных действий.

Среди отдельных регионов самой удобной для жизни остается Западная Европа, которая лидирует почти по всем категориям, уступая Северной Америке лишь по качеству образования. Что касается прогнозов на ближайший год, то, по мнению EIU, они «противоречивы». «Инфляция, которая ухудшала качество жизни в последние годы, пошла на спад. Однако нарастает политическая напряженность, угрожающая стабильности и качеству жизни повсюду»,— указывает издание.

Алена Миклашевская