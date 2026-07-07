Песков: Россия никогда не начнет третью мировую войну
Россия никогда не начнет третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Россия — слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны»,— отметил представитель Кремля.
Россия, напомнил господин Песков, никогда не начинала мировых войн, если вспомнить историю. Но когда боевые действия начинали против России, страна «отвечала до самого конца», резюмировал пресс-секретарь президента.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине превратилась в настоящую войну, поскольку за Киевом стоят западные страны. Пресс-секретарь также отметил, что иностранные государства помогают Киеву наводить зарубежные вооружения на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры.
Заявления о том, что Россия «слишком большая и ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны», вписываются в общую риторику, согласно которой Россия предпочитает достигать своих целей дипломатическими средствами. Хотя постпред РФ при ООН Анна Евстигнеева заявляла в 2026 году, что «реалистичные решения, учитывающие законные интересы России, на данный момент не просматриваются», ранее, в 2023 году, постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что Россия готова к достижению целей военной операции как дипломатически, так и военными средствами. При этом российские власти неоднократно подчеркивали свой настрой на долгосрочный мир, устраивающий Россию и обеспечивающий спокойствие в исторической перспективе.
Вместе с тем, тема возможного начала Третьей мировой войны является предметом дискуссий. Так, в июне 2025 года командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высказывал мнение, что Третья мировая война уже началась. Президент России Владимир Путин в тот же период выражал обеспокоенность возможностью её начала, отмечая растущий конфликтный потенциал в мире, особенно у российских границ. В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в декабре 2025 года предупреждал, что использование западных ракет для ударов вглубь России может быть квалифицировано как нападение на Россию и привести к Третьей мировой войне с применением оружия массового поражения.