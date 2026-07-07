Россия никогда не начнет третью мировую войну, поскольку является слишком большой и ответственной страной, чтобы стать ее инициатором. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Россия — слишком большая и слишком ответственная страна, чтобы стать инициатором третьей мировой войны»,— отметил представитель Кремля.

Россия, напомнил господин Песков, никогда не начинала мировых войн, если вспомнить историю. Но когда боевые действия начинали против России, страна «отвечала до самого конца», резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция России на Украине превратилась в настоящую войну, поскольку за Киевом стоят западные страны. Пресс-секретарь также отметил, что иностранные государства помогают Киеву наводить зарубежные вооружения на российские цели с использованием спутниковой инфраструктуры.