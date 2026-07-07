В Курске начнут судить фигурантов дела о ЧВК «Ястреб»
Курский гарнизонный военный суд 10 июля приступит к рассмотрению дела четырех фигурантов, связанных с ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На скамье подсудимых окажутся его водитель Артур Велисевич и трое военнослужащих, которым вменяют мошенничество, похищение людей, применение пыток и другие преступления. Отдельно в Белгороде уже рассматривается дело самого Марущенко.
Следствие считает, что в 2024–2025 годах Марущенко и его окружение обманули почти 90 военнослужащих, обещая им участие в СВО через ЧВК вместо службы по контракту в Минобороны. По версии обвинения, после получения выплат с бойцов дополнительно собирали деньги на документы, беспилотники и экипировку, а в итоге присвоили более 8,7 млн руб.
В деле также фигурируют эпизоды с похищением и истязанием военнослужащих, которые хотели перейти в другие части. По данным следствия, их насильно удерживали, избивали и пытали, добиваясь признания Марущенко своим командиром. Один из эпизодов связан с похищением военного корреспондента, которого, как утверждается, удерживали в полевом лагере, избивали и требовали за него выкуп.
Еще один эпизод касается убийства сослуживца, которое, по версии следствия, совершил 29-летний военнослужащий по приказу Марущенко. Сам глава ЧВК в рамках сделки со следствием признал вину и, по данным «Ъ», дал показания на генерала Александра Дембицкого, которого заключили под стражу в июне.
Подробнее — в материале «Ъ» «"Ястребов" заводят на посадки».
Дело главы ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, начатое в феврале 2025 года, расследует Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР. Помимо самого Марущенко, под стражей до продления арестов находились его водитель Артур Велисевич, учредитель брянского ЧОП «Ягуар» и несколько других лиц. Изначально фигурантов дела задержали в Курской области, а затем переправили в Москву для дальнейшего расследования.
Согласно следствию, Алексей Марущенко, называвший себя офицером ГРУ и участником второй чеченской кампании, является основателем нескольких ЧВК, включая «Мар» и «Вежливые люди», созданные в 2014 году в связи с событиями в Украине и Крыму как «объединение добровольцев». ООО «ЧВК "Ястреб"» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2018 году. Задержание Марущенко и связанных с ним лиц в Курской области произошло в прошлом году, как и ряд аналогичных уголовных дел, связанных с мошенничеством и хищениями при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, которые рассматриваются в Ленинском районном суде Курска.
Дело Марущенко рассматривается в особом порядке Белгородским районным судом после заключения им досудебного соглашения со следствием и полного признания вины, в рамках которого он дал показания на бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа Александра Дембицкого. Генерал-майора Дембицкого суд арестовал на два месяца по обвинению в особо крупном мошенничестве, он находится в СИЗО «Лефортово». По утверждению Марущенко, он передал генералу Дембицкому 4 млн рублей за фактическое руководство штурмовыми подразделениями.