В Курске начнут судить фигурантов дела о ЧВК «Ястреб»

Курский гарнизонный военный суд 10 июля приступит к рассмотрению дела четырех фигурантов, связанных с ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На скамье подсудимых окажутся его водитель Артур Велисевич и трое военнослужащих, которым вменяют мошенничество, похищение людей, применение пыток и другие преступления. Отдельно в Белгороде уже рассматривается дело самого Марущенко.

Следствие считает, что в 2024–2025 годах Марущенко и его окружение обманули почти 90 военнослужащих, обещая им участие в СВО через ЧВК вместо службы по контракту в Минобороны. По версии обвинения, после получения выплат с бойцов дополнительно собирали деньги на документы, беспилотники и экипировку, а в итоге присвоили более 8,7 млн руб.

В деле также фигурируют эпизоды с похищением и истязанием военнослужащих, которые хотели перейти в другие части. По данным следствия, их насильно удерживали, избивали и пытали, добиваясь признания Марущенко своим командиром. Один из эпизодов связан с похищением военного корреспондента, которого, как утверждается, удерживали в полевом лагере, избивали и требовали за него выкуп.

Еще один эпизод касается убийства сослуживца, которое, по версии следствия, совершил 29-летний военнослужащий по приказу Марущенко. Сам глава ЧВК в рамках сделки со следствием признал вину и, по данным «Ъ», дал показания на генерала Александра Дембицкого, которого заключили под стражу в июне.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Ястребов" заводят на посадки».