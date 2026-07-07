В Кремле поддержали подход Трампа к решению политических проблем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, Россия может только приветствовать такой подход, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.
«Он предпочитает решать проблемы и делать это посредством переговоров. Это соответствует и нашей позиции», — подчеркнул представитель Кремля.
Американский лидер очень отличается от европейских политиков, добавил господин Песков. Это не значит, что Россия и США обязательно будут во всем соглашаться друг с другом, но стороны продолжат вести диалог, отметил пресс-секретарь.
Также Дмитрий Песков рассказал, что Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной. Документ был подготовлен и согласован. На сегодняшний день Украина и представители ее власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России, добавил представитель Кремля.
6 июля Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт находится ближе к завершению, чем принято считать. По его словам, обе стороны конфликта нацелены на его окончание. Господин Трамп добавил, что завершение боевых действий на Украине входит в повестку саммита НАТО в Анкаре.
Урегулирование российско-украинского конфликта является одной из ключевых тем для Дональда Трампа, который неоднократно заявлял о своем желании быстро завершить его, причем некоторые источники указывают на его готовность сделать это в течение 24 часов или 50 дней. Президент Трамп убежден, что конфликт не будет разрешен на поле боя и в итоге должен завершиться путем переговоров. Это мнение разделяет и Москва, которая выражает готовность обсуждать урегулирование, хотя и сталкивается с тем, что европейские страны и Киев отвергают мирные предложения.
В процессе переговоров по конфликту возникали разногласия даже внутри команды Дональда Трампа: одни советники предлагали "американское давление" на Россию и Украину, другие — сокращение помощи Украине для скорейшего завершения конфликта. Сам Трамп выражал разочарование медленными темпами урегулирования и заявлял о том, что без поддержки Вашингтона Киев не сможет одержать победу. Несмотря на это, президент США сохраняет надежду на мирный процесс, подчеркивая, что Украина должна самостоятельно принимать решения по территориальным вопросам.