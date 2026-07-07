Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предпочитает решать проблемы через переговоры, Россия может только приветствовать такой подход, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Он предпочитает решать проблемы и делать это посредством переговоров. Это соответствует и нашей позиции», — подчеркнул представитель Кремля.

Американский лидер очень отличается от европейских политиков, добавил господин Песков. Это не значит, что Россия и США обязательно будут во всем соглашаться друг с другом, но стороны продолжат вести диалог, отметил пресс-секретарь.

Также Дмитрий Песков рассказал, что Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной. Документ был подготовлен и согласован. На сегодняшний день Украина и представители ее власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России, добавил представитель Кремля.

6 июля Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт находится ближе к завершению, чем принято считать. По его словам, обе стороны конфликта нацелены на его окончание. Господин Трамп добавил, что завершение боевых действий на Украине входит в повестку саммита НАТО в Анкаре.