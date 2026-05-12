Акции ЗАО «Приазовье» из Таганрога выставили на торги за 1,2 млрд рублей

Конкурсный управляющий Руслан Хагундаков выставил на аукцион 99,8% обыкновенных акций ЗАО «Приазовье», 100 % доли в уставном капитале ООО «Лидер Инвест» и право требования задолженности к ЗАО «Приазовье» 33,9 млн руб., принадлежащие банкроту Константину Колоскову за 1,2 млрд руб. Информация об этом опубликована на портале Федресурс.

Учредитель ООО «Лидер Инвест» Константин Колосков решением арбитражного суда Ростовской области был признан банкротом в октябре 2025 года, после отказа в реструктуризации задолженности перед банками в размере более 1 млрд руб.

В объявлении о проведении торгов конкурсный управляющий указал, что контрольный пакет акций ЗАО «Приазовье» (более 150 тыс. штук) находится в залоге у ПАО «Сбербанк», но это обременение устранимо.

«При продаже акций закрытого акционерного общества на торгах, проводимых в рамках реализации имущества, преимущественное право приобретения акций может быть реализовано акционером ЗАО путем участия в торгах и заявления о согласии приобрести акции по цене, сформированной в ходе торгов»,— отмечается на портале Федресурс.

Заявки на участие в торгах принимаются с 12 мая по 17 июня 2026 года. Аукцион пройдет 22 июня. Начальная цена лота составляет 1,2 млрд руб., шаг повышения — 5%, размер задатка — 126,4 млн руб.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Лидер Инвест» зарегистрировано в Москве 1 марта 2022 года. Единственным учредителем и гендиректором компании является Константин Колосков. Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

ЗАО «Приазовье» образовано 28 декабря 1992 года в Таганроге. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Гендиректор — Валерий Мацков.

Наталья Белоштейн