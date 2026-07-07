ЦБ понизил курс евро почти на 2,5 рубля

Центробанк установил на 8 июля 2026 года официальный обменный курс евро на уровне 86,89 руб., сообщается на сайте регулятора. Это на 2,3 руб. ниже, чем установленный на 7 июля курс (89,25 руб.).

Регулятор также снизил на 1,8 руб. (до 76,12 руб.) официальный курс доллара по сравнению с сегодня. Сейчас курс установлен на уровне 77,96 руб. Официальный курс юаня снизился незначительно — с 11,45 руб. до 11,20 руб.

ЦБ поднял курс доллара на 1 июля выше 78 рублей впервые с 9 апреля. Курс евро на 1 июля составлял 89,2 руб. По сравнению с 30 июня доллар подорожал на 51,5 коп., евро — на 62,7 коп.