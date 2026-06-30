ЦБ поднял курс доллара выше 78 рублей впервые с апреля
Официальный курс доллара Банка России на 1 июля установлен на уровне 78,2 руб. Курс превысил 78 руб. впервые с 9 апреля, когда был на уровне 78,3 руб. Это следует из данных ЦБ.
Курс евро на 1 июля составит 89,2 руб., юаня — 11,4 руб. По сравнению с 30 июня доллар подорожал на 51,5 коп., евро — на 62,7 коп., а юань — на 3 коп.
26 июня курс доллара поднялся выше 78 руб. на внебиржевом рынке. Опрошенные «Ъ» аналитики считают, что курс доллара останется в диапазоне 75–80 руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар обложило российскими налогами».
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Курс доллара США к рублю
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