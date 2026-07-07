Ростовский СК расследует смерть 12-летнего мальчика, получившего термический ожог

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ после гибели двенадцатилетнего мальчика, скончавшегося в больнице от термических ожогов, полученных в результате неосторожного обращения подростковой компании с легковоспламеняющейся жидкостью, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Трагедия произошла в ночное время: несколько подростков беспечно манипулировали с горючим веществом, что повлекло серьезные ожоговые травмы у одного из них. Пострадавший ребенок был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью — несмотря на усилия врачей, мальчик двенадцати лет скончался в больнице.

По данному факту следственный отдел по Первомайскому району в структуре следственного управления СК России по Ростовской области инициировал уголовное производство по признакам убийства, квалифицированного статьей 105 Уголовного кодекса РФ.

Расследование ведется в активном режиме: назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей и очевидцев трагических событий, устанавливаются все обстоятельства гибели ребёнка. Ход уголовного дела взят под персональный контроль руководством регионального следственного управления.

Станислав Маслаков