Импорт заправили наценкой

Стоимость белорусского бензина, поставляемого в Россию, растет в условиях высокого спроса и нехватки топлива в некоторых регионах. За неделю цены на АИ-92 НПЗ Белоруссии выросли на 6%, с начала мая — почти в 1,8 раза. Повышенный интерес к белорусским поставкам связан в том числе с более предсказуемыми сроками исполнения контрактов, хотя существенно изменить ситуацию на российском рынке они не способны, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Цены на белорусский бензин АИ-92 с поставкой в Россию за неделю выросли на 6%, до 127 тыс. руб. за тонну, увеличившись в 1,8 раза с начала мая, следует из данных Национального биржевого ценового агентства. По итогам торгов 29 июня продажи АИ-92 белорусских НПЗ выросли на 3,06 тыс. тонн, до 6,54 тыс. тонн. Кроме того, было реализовано 240 тонн АИ-100 по 135 тыс. руб. за тонну.

Согласно обзору, продажи белорусского бензина 1–26 июня 2026 года на бирже составили 79,38 тыс. тонн. Годом ранее реализация бензина НПЗ страны на торгах была минимальной. На неделе 22–26 июня было продано 28,02 тыс. тонн, цены сохраняли повышательную динамику, указывают аналитики.

По оценкам участника рынка, два белорусских НПЗ теоретически способны обеспечить топливом Московский регион, но их мощности ограничены, поэтому потенциал поставок для всей страны небольшой.

Тем не менее купленное в ходе торгов белорусское топливо отгружается в 30-дневный срок без переносов и срывов. В России сделки могут продлеваться до 60 дней, а фактическая отгрузка происходит на 35-й день и ситуация меняется ежедневно, добавляет источник “Ъ”.

Независимый эксперт Сергей Правдин отмечает, что цены на базисах белорусских заводов не ограничены искусственными регуляторными механизмами и остаются единственным рыночным индикатором ценообразования на российском рынке. «Если стоит задача понять реальные цены на бензин на крупнооптовом рынке, в первую очередь следует смотреть на цены белорусских НПЗ»,— говорит эксперт.

На Петербургской бирже сохраняются ограничения на рост и снижение котировок бензина и дизтоплива. На торгах 30 июня АИ-92 по индексу европейской части РФ подорожал на 0,12%, до 70,71 тыс. руб. за тонну, цены на АИ-95 выросли на 0,01%, до 75,12 тыс. руб. за тонну.

Россия готова импортировать нефтепродукты в случае, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам, заявил 30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, совещания по стабилизации рынка топлива проходят ежедневно.

На внутреннем рынке сохраняется недостаток предложения на фоне сезонного роста спроса, поэтому интерес к импорту вполне понятен, но перспективы поставок зависят от логистики и экономики сделок, отмечает Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал».

Но Сергей Правдин говорит, что свободных объемов бензина на спот-рынке для оперативной поставки в РФ почти не найти, а санкции осложняют расчеты и логистику.

С дизтопливом, по его словам, ситуация проще, но рассчитывать на быстрые и значительные поставки из Африки, Турции, Индии, ОАЭ или Казахстана не приходится. В Kpler отмечали, что Россия может импортировать топливо из Белоруссии, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции.

Аналитики тем временем ждут снижения цен на российскую нефть на внутреннем рынке. Как говорится в обзоре Argus, стоимость июльской партии нефти в Западной Сибири из-за снижения экспортной альтернативы может сократиться до уровня февраля—марта — 26–26,5 тыс. руб. за тонну (FIP Нижневартовск). Это на 26–28% меньше, чем стоимость июньских партий. Старший аналитик «Эйлер» Андрей Полищук также ждет снижения внутренних цен на нефть вслед за мировыми. По прогнозам Дмитрия Скрябина, оптовые цены на топливо также могут постепенно снизиться за счет улучшения логистики и увеличения предложения. Дополнительным фактором в пользу такого сценария может стать и снижение стоимости нефти, отмечает аналитик.

Ольга Озембловская