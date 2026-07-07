Лантратова рассказала об установлении судьбы пропавших без вести военных СВО
Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны России в июне установил судьбу 91 военнослужащего СВО, пропавшего без вести. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.
Яна Лантратова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Госпожа Лантратова отметила, что ее аппарат подвел итоги совместной работы с военным ведомством за июнь по розыску пропавших, обмену и поддержке семей участников спецоперации.
«Наш аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», — уточнила она.
За июнь было организовано три успешных обмена — в РФ вернулись 550 военнослужащих. Обмен мирных жителей «5 на 5» воссоединил три семьи. Обмен «7 на 7» позволил вернуть домой всех жителей Курской области, добавила госпожа Лантратова.
2 июля Яна Лантратова сообщила, что сотрудничество аппарата уполномоченного по правам человека в России с Международным комитетом Красного Креста позволило установить местонахождение более чем 1,7 тыс. российских граждан, находившихся в плену на территории Украины. Свыше тысячи из них уже вернулись в Россию.
Проблема поиска пропавших без вести участников специальной военной операции и поддержки их семей является актуальной. Многие регионы внедряют собственные меры поддержки, несмотря на то, что федеральный закон о статусе пропавших без вести пока находится в разработке. Например, в Иркутской области планируется ввести финансовую помощь семьям пропавших без вести бойцов, а в Башкирии семьи таких военнослужащих смогут получать путёвки в санатории. В Сочи также расширили категории получателей мер поддержки, включив в них членов семей пропавших без вести участников СВО.
Президент России Владимир Путин поручил фонду «Защитники Отечества» заниматься семьями пропавших без вести военнослужащих, хотя изначально указ о создании фонда не предполагал такой деятельности. Также обсуждается инициатива об обязательной геномной регистрации участников военной операции при подписании контракта. Это поможет в случаях, когда военнослужащие получают статус «пропавший без вести», так как не у всех есть родственники, которые могут сдать ДНК-материалы.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечала, что благодаря взаимодействию с Министерством обороны и ФСБ удалось установить судьбу более 3 тысяч пропавших без вести участников СВО. Она также подчёркивала необходимость создания отдельных федеральных законов о пропавших без вести, чтобы юридически закрепить их статус, процедуры сдачи ДНК и механизмы поиска, ссылаясь на опыт других стран, где подобные законы успешно функционируют.