Лантратова рассказала об установлении судьбы пропавших без вести военных СВО

Аппарат российского омбудсмена совместно с Минобороны России в июне установил судьбу 91 военнослужащего СВО, пропавшего без вести. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Лантратова отметила, что ее аппарат подвел итоги совместной работы с военным ведомством за июнь по розыску пропавших, обмену и поддержке семей участников спецоперации.

«Наш аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов», — уточнила она.

За июнь было организовано три успешных обмена — в РФ вернулись 550 военнослужащих. Обмен мирных жителей «5 на 5» воссоединил три семьи. Обмен «7 на 7» позволил вернуть домой всех жителей Курской области, добавила госпожа Лантратова.

2 июля Яна Лантратова сообщила, что сотрудничество аппарата уполномоченного по правам человека в России с Международным комитетом Красного Креста позволило установить местонахождение более чем 1,7 тыс. российских граждан, находившихся в плену на территории Украины. Свыше тысячи из них уже вернулись в Россию.