«Алор Брокер» договорился о переводе активов клиентов другим профучастникам

Клиенты «Алор Брокера» могут перевести свои активы другим профучастникам, несмотря на наличие у компании брокерской лицензии, сообщили в ее пресс-службе. «Алор Брокер» договорился о переводе с «Компанией БКС», «Т-Инвестициями» и ИК «Финам».

Для перевода акций клиентам необходимо самостоятельно открыть брокерский счет у одного из перечисленных профучастников, затем подать в «Алор Брокер» поручение об этом, а в выбранном брокере — встречное поручение на прием данных ценных бумаг. Перевести активы в «БКС» и «Финам» можно уже сейчас, а способ перевода в «Т-Инвестиции» находится в проработке, уточнили в компании.

Клиент может не переводить активы другим брокерам, если он работает на срочном рынке и не использует единую денежную позицию для обеспечения операций на нем ценными бумагами на фондовой секции Мосбиржи.

Процесс перевода активов, пояснили в «Алор Брокере», позволит снизить риски, связанные с неполучением доходов по ценным бумагам, включая дивиденды, купонные выплаты и погашение основного долга по облигациям. Эти риски возникли после отзыва депозитарной лицензии ООО «Алор+» и прекращения перечислений доходов со стороны Национального расчетного депозитария (НРД).

Банк России объявил об аннулировании депозитарной лицензии у «Алор+» в конце июня. Решение принято из-за допущенных компанией нарушений антисанкционного регулирования.