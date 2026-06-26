Банк России отозвал депозитарную лицензию «Алор+»

Банк России (ЦБ) аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у ООО «Алор+» (бренд «Алор Брокер»), сообщается на сайте регулятора. Основанием стали допущенные компанией нарушения антисанкционного регулирования.

При вынесении решения ЦБ обратил внимание на указы президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» и «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг».

«Ваши активы находятся в безопасности, компания предложит решение по выходу из ситуации до конца дня. Просим вас по возможности закрыть свои маржинальные позиции»,— прокомментировали в «Алор+» (цитата по «Интерфаксу»). Брокер пообещал уточнить свои дальнейшие действия и разобрать ситуацию позднее.

«Алор+» владеет пятью действующими лицензиями: на управление ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию, деятельность представителей владельцев облигаций, дилерской и брокерской. Компания существует на фондовом рынке с 1993 года, имеет рейтинг надежности «ААА» от НРА.