Цена нефти Brent превысила $74 за баррель впервые с конца июня

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent поднималась на 2,9% — до $74,08 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE к 17:08 мск. В последний раз показатель превышал $74 30 июня 2026 года.

По состоянию на 17:20 мск Brent дорожала на 2,32% — до $73,66 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе торгуется на уровне $70,16 за баррель, прибавляя 2,35%.

Динамика цен на нефть напрямую зависит от геополитической обстановки, в том числе новостей с Ближнего Востока. Сегодня у берегов Омана под удар попал супертанкер Wedyan с сырой нефтью под флагом Саудовской Аравии, сообщает Reuters. Кто ответственен за нападение — неизвестно. WSJ со ссылкой на источники писала, что Иран возобновил удары по судам в районе Ормузского пролива. Сейчас в регионе действует перемирие, которое Вашингтон и Тегеран заключили для проведения переговоров.