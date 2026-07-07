WSJ: Иран возобновил удары по судам в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) обстрелял ракетами два коммерческих судна в районе Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник. Удары произошли вчера рано утром, пишет издание. О произошедшем публично прежде не сообщалось.

Одним из атакованных кораблей стал катарский танкер Al Rekayyat, перевозивший сжиженный природный газ. Судно получило удар в левый борт, что вызвало пожар в машинном отделении. О пострадавших не сообщается.

Нападению предшествовали прямые угрозы со стороны КСИР, транслировавшиеся по морской радиосвязи. Представители военизированного формирования открыто предупреждали гражданские суда не использовать маршруты у побережья Омана, пишет WSJ. Произошедшее ставит под удар переговоры о прекращении американо-иранской войны, отмечает издание.

В конце июня США и Иран начали обмениваться ударами, несмотря на достигнутое перемирие. Поводом для возобновления боевых действий также стали атаки Ирана на суда, которые игнорировали требования Тегерана. Стороны обменивались ударами два дня подряд, после чего договорились остановить обстрелы, а Иран, по информации Axios, согласился не мешать судоходству в проливе. Новые атаки произошли как раз в тот момент, когда судоходство через Ормузский пролив начало восстанавливаться.